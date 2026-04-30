Силикон, до свидания: кто из звезд удалил себе импланты

Казалось бы, что плохого, если у женщины пышная грудь? Это красиво и выразительно. Не так давно такие стереотипы правили бал в пластической хирургии и определяли одну из основных ее тенденций — маммопластику (увеличение груди). И никого не смущало, что приобретенные формы часто отличались показной искусственностью, которая соответствовала негласному правилу: чем больше — тем лучше. Но все изменилось. Сегодня пышный бюст больше не в моде, а те селебрити, которые раньше стремились увеличить грудь с помощью имплантов, теперь спешат к пластическим хирургам, чтобы избавиться от этих изделий. Пластический хирург, эксперт в области лица и тела Мария Хайдар поделилась с «Вечерней Москвой» своими наблюдениями о том, насколько лучше или хуже стали выглядеть звезды, которые решились уменьшить себе грудь.

Вектор на здоровье

Сегодня в тренде натуральные формы без какого-либо намека на пластику. Но мода — это не все. Она быстро меняется. И кто знает, какой тип внешности будет востребован через 5 или 10 лет. Все больше пациенток заботит здоровье, а не слепое стремление следовать действующим канонам красоты. Нередко такой подход небезоснователен и вот почему:

разрыв эндопротеза. Внутренние деформации и воспаления — вероятные последствия установки бракованного изделия и вытекания геля. Проблема может выявиться не сразу (например, при диагностическом обследовании);

капсулярная контрактура. Фиброзная оболочка, которая образуется вокруг импланта, может быть атипично плотной и деформировать его, вызывая дискомфорт;

имплант-ассоциированная болезнь. Вживление инородного тела может вызывать целую группу клинически ориентированных симптомов, например мышечные или суставные боли, хроническую усталость, дерматиты. В редких случаях проблема может перерасти в более опасное осложнение, такое как лимфома;

нарушения опорно-двигательного аппарата. Пышная грудь за счет установки больших имплантов может оказаться тяжелой ношей. Обладательницы таких форм нередко испытывают боли в шее и позвоночнике, страдают от нарушений осанки.

Физические последствия увеличения груди хотя и возможны, но встречаются относительно редко. Гораздо чаще пациентки жалуются на бытовые трудности, возникающие из-за большого бюста, например на неудобства при подборе одежды или занятиях спортом. Бывает, что потребность избавиться от имплантов возникает под влиянием навязчивых мыслей о том, что в теле находится что-то чужое, таящее скрытые угрозы для здоровья.

Среди известных личностей немало тех, кто по разным причинам принял решение отказаться от грудных эндопротезов и вернуться к прежним натуральным объемам.

Мода диктует свои условия и в индустрии кино, формируя спрос на коммерчески выгодные актерские типажи. Когда культ подчеркнуто сексуального тела был в тренде, молодая актриса решилась на операцию по увеличению груди. Тогда девушка быстро стала популярной и востребованной актрисой. Но с годами ее собственное «я» все настойчивее призывало избавиться от искусственных штампов и вернуть себе естественные формы. Теперь она считает этот поступок лучшим доказательством любви к себе.

Внешность актрисы давно стала синонимом утонченной красоты и изящества. Однажды, поддавшись модному порыву, Кидман увеличила грудь и вышла в свет с новой фигурой. Но реакция общественности оказалась неприятным сюрпризом. Многие осуждали актрису, не находя в ее облике прежней гармонии. Да и сама Кидман усомнилась в правильности своего решения, когда столкнулась с рядом трудностей в обычной жизни. Впоследствии это и послужило основанием для отказа от имплантов.

Кортни Лав

Рок-дива привыкла бросать вызов общественности не только своим творчеством и образом жизни, но и внешностью. Она не раз обращалась к пластическим хирургам, но ее увеличенная грудь была, пожалуй, основным объектом повышенного внимания. С годами бремя скандальной славы и постоянные эксперименты над собой истощили уже немолодую певицу, и она приняла решение вернуть себе природные формы, ничуть не утратив при этом привычного вызывающего антуража.

Певица признавалась, что делала пластику, так как считала себя недостаточно привлекательной, чтобы соответствовать образу «шикарной перчинки». Она не раз увеличивала грудь с помощью имплантов, чтобы выглядеть на сцене сексуально и раскованно. Но теперь ее формы лишены былой искусственности, о чем певица ничуть не жалеет.

Крисси Тейген

Девушка была начинающей моделью, когда ради попадания в fasion-топ решила увеличить грудь. Ее соблазнительные формы привлекли к ней внимание мировых кутюрье, и вскоре она покоряла подиумы лучших домов моды. Успешная карьера, замужество, рождение детей — у нее было все, о чем она могла мечтать. Но мысли о вживленных имплантах не давали ей покоя. Девушка всерьез переживала за свое здоровье, поэтому отказалась от повторной установки и восстановила прежние очертания груди.

Один из показательных примеров того, какими рисками для здоровья может обернуться установка грудных эндопротезов. Кудрявцева сделала маммопластику еще в юности, потому что это было по-западному модно и круто. Долгое время телеведущую все устраивало, и она ни о чем не жалела. Но во время одного из последних обследований выяснилось, что имплант поврежден и из него вытекает гель. Ей пришлось срочно оперироваться и устранять опасную проблему.

Дрю Берримор

Пышный от природы бюст — выдающееся достоинство, которым может похвастаться не каждая девушка. Дрю Берримор в этом плане повезло, однако она считала иначе. Более того, для нее большая грудь оказалась причиной серьезных комплексов, которые угрожали психическими расстройствами. В конечном счете девушка прибегла к пластической операции по уменьшению груди, после чего стала чувствовать себя увереннее.

Солистка группы «Тату» Лена Катина недавно высказалась против пластических операций. По словам певицы, ее пугают хирургические вмешательства, особенно наркоз и процесс восстановления.