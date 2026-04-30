Сандалии без подошвы из круизной коллекции Chanel подняли на смех в сети

Французский модный дом Chanel представил новую круизную коллекцию, созданную под руководством Матье Блази, и подвергся насмешкам в сети. Фото и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте издания The Cut (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Обсуждению подверглись сандалии без подошвы и с закрытой пяткой. Манекенщицы прошлись по подиуму в моделях золотистых, серебристых и коричневых цветов. При этом задняя часть обуви дополнена шнурками, которые были завязаны на щиколотках участниц дефиле.

Пользователи сети оказались в замешательстве от новинки люксового бренда и принялись обсуждать ее в комментариях под постом.

«Я не буду платить 800 долларов за то, чтобы ходить босиком», «Не могу дождаться того момента, как примерю их с новым бюстгальтером, сделанным из молекул», «Вы меня извините, но это не обувь», «Эти сандалии вызывают у меня тревогу», «И где вы предлагаете их носить?» — высказывались они.

Ранее эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали Chanel самым популярным модным брендом в мире.