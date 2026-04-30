Назван самый яркий тренд предстоящего лета в одежде

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самый стильный принт лета с показа Chanel. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Матье Блази вчера показал свою первую резортную коллекцию для Chanel и официально сделал полоску самым ярким трендом наступающего лета! А кто мы такие, чтобы не согласиться?!» — отметил стилист.

Он также добавил, что еще можно взять в свой летний гардероб с показа.

«Шапочки/чепчики как у плавцов; Платочные мотивы; Гигантские сумки-корзинки; Газетный принт», — высказался Рогов.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.