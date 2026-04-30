Эксперт ответил, зачем мужчины делают пластические операции

Дмитрий Пахилин раскрыл НСН, что мужчин меньше заботит красота, они хотят выглядеть моложе или скрыть дефекты.

Женщины приходят за пластической операцией для красоты, а мужчины — чтобы скрыть возрастные изменения или убрать посттравматическую деформацию. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.

«Мужчин приходит меньше. Корневая физиологическая ценность мужчины в другом, так что у них красота тела на последнем месте. Для женщины важно быть красивой. В 90% случаев наши клиенты — женщины. Мужчины к нам тоже приходят, но чаще для того, чтобы скрыть посттравматические деформации, и другие мужчины в силу возрастных изменений хотят сделать себя чуть моложе. Внутри такие мужчины чувствуют энергию и потенциал, но внешне они этому не соответствуют. Но, конечно, мужчины бояться делать операции, потому что есть риск феминизации», — рассказал он.

Ранее Пахилин в пресс-центре НСН рассказал, что при увеличении груди с имплантатами пациентов всегда предупреждают о том, что рано или поздно возникнут осложнения и их придется удалять.