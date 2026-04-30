11 средств, чтобы справиться с выпадением волос

Вдруг заметили, что пробор поредел, а длину украшает «ёлочка» из обломанных волосков? Не паникуйте! Просто изучите подборку из 11 проверенных средств, которые созданы для заботы о густоте, укрепления и восстановления волос.

Укрепляющий фито‑шампунь с маслом чёрного тмина, Zeitun

Мягкий бессульфатный шампунь, который не пересушивает длину и восстанавливает плотность волос. Чтобы новые пряди росли крепкими и блестящими, в состав добавили масло чёрного тмина — оно стимулирует волосяные фолликулы и укрепляет корни. Если у вас чувствительная кожа головы, то вы оцените эффект от эфирного масла ладана, которое успокаивает скальп и работает как противовоспалительный компонент.

Маска‑бальзам для роста волос против выпадения «Ирис», Anna Sharova

Маска с разогревающим эффектом. В её основе — эфир ванили, стимулирующий рост волос и укрепляющий волосяные фолликулы, что и сокращает интенсивность выпадения. Средство заботится и о длине: формула насыщена аминокислотами, растительными маслами, витаминами А и Е и экстрактами трав. Приятно пахнет ирисами!

Укрепляющий шампунь против выпадения волос, Eden

Шампунь выполняет базовую функцию очищения, а при регулярном использовании активирует рост новых волосков и улучшает качество длины. Нежное хлопковое молочко, репейное масло и экстракт лопуха справляются с главной проблемой, сопровождающей выпадение, — хрупкостью волос. В результате пряди становятся более гладкими, блестят и радуют плотностью.

Тонизирующий лосьон против выпадения Energizing Daily, Medavita

Подойдёт для тех, кто замечает склонность волос к выпадению и истончению. Тонизирующий лосьон сделан в формате спрея: так средство удобнее наносить по проборам, не пропустив ни одного участка. Работает с кожей головы и волосяными фолликулами — комплекс из биотина, кофеина, витамина С и экстракта кипрея стимулирует кровообращение и укрепляет. Не жирнит укладку и подходит на каждый день.

Энергетический шампунь ScalpEgo, AlterEgo

Шампунь, который усилит действие всех остальных средств. Он заботится о длине, качественно очищает скальп и помогает волосам стать более устойчивыми к внешнему воздействию. За эффективность отвечают ферментированный овёс, аминокислоты и витамины, экстракт женьшеня и проверенный годами корень репейника.

Лосьон с пептидами от выпадения волос, Primaderma

В составе лосьона есть три актива: прокапил, улучшающий кровоток и укрепляющий волосяные луковицы, бикапил, пробуждающий «спящие» волоски, и ДМАЭ, ускоряющий рост. Лосьон не жирнит причёску, не раздражает кожу и не требует смывания. Для эффекта его нужно применять курсом в течение двух месяцев, буквально пару раз в неделю.

Гиалуроновая сыворотка для укрепления и роста волос HyaluMax, Librederm

Находка для сухой и чувствительной кожи головы в дуэте с ослабленными волосами. Сыворотка‑активатор работает над сокращением выпадения, увлажняет скальп и увеличивает густоту и толщину волос благодаря мощному составу. В нём — никотиновая кислота, восемь аминокислот, кофеин и гиалуронка. Лучше использовать курсом длиной не менее месяца, наносить после каждого мытья головы и хранить вскрытую ампулу в холодильнике.

Шампунь с пептидами и пребиотиками, Kans

Вы знали, что волосы могут казаться более тонкими и редкими из‑за некачественного или слишком тщательного очищения кожи головы? Вопрос можно решить хорошим шампунем. Этот — мягко смывает грязь и себум, укрепляет кожу головы и создаёт условия, благоприятные для роста новых волосков. В составе есть ферментированные пребиотики, которые формируют защитный барьер скальпа и защищают от стресса.

Сыворотка для стимуляции роста волос CBD, Levrana

Комплексное решение для комплексной проблемы: сыворотка и с выпадением справляется, и жирность кожи головы регулирует, и о длине может позаботиться. За пробуждение спящих волосяных луковиц отвечает кофеин; экстракты крапивы, хвоща и вереска дают дополнительное питание; ментол нормализует выработку себума на поверхности скальпа. Воспаления и раздражения успокаивает каннабидиол.

Тонизирующий шампунь против выпадения волос, Apivita

Для здорового роста и предотвращения сезонного «волосопада». Шампунь сделан на базе натуральных греческих ингредиентов, которые дополнили защитным комплексом, чтобы регулярные укладки не вредили ни корням, ни длине. Средство обладает антибактериальным эффектом благодаря прополису, защищает уже выросшие волоски и стимулирует кровоток.

Лосьон против выпадения волос Hair SOS, Estetie

Для борьбы с выпадением старых и новых волосков. Лосьон борется с атрофией волосяных фолликулов, кофеин стимулирует микроциркуляцию, никотиновая кислота работает с обменными процессами, обеспечивая достаточное количество питания. Обладает мягким мятным ароматом, слегка охлаждает и почти не жирнит корни. Результат станет заметным при использовании курсом — от одного до трёх месяцев.