Девушка сходила на окрашивание и едва не разрыдалась

Стилист Нелли Шарм из Санкт-Петербурга хотела освежить волосы оттенка блонд и едва не разрыдалась после посещения колориста. Результат работы мастера и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Unsplash

Блогерша с никнеймом sharm.nelly сходила в салон красоты и показала результат окрашивания. На размещенных кадрах видно, что вместо блонда она осталась с рыжими волосами.

«Цвет получился таким. Я в шоке и готова рыдать, пытаюсь перевести все в шутку. Утром следующего дня сижу и не понимаю, что делать», — описала она свои чувства.

© Lenta.ru

Затем россиянка решила стилизовать новый образ, собрав волосы в низкий хвост и надев рыжий кожаный пиджак и очки.

«Или ничего не надо с этим делать?» — предположила Нелли.

Пользователей сети восхитил новый цвет волос стилистки, сравнив ее с популярной актрисой. «А под карамельный жакет шикарно, вам идет», «За рулем Джулианна Мур», «Вам очень идет!», «Мне кажется, это самый модный цвет, но мало кто об этом знает», — заявили они.

В феврале звезда «Золушки» показала волосы через два года восстановления после неудачного осветления. Американская певица и актриса Камила Кабельо продемонстрировала отросшие пряди натурального темного оттенка.