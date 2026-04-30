Половина рынка косметологии работает незаконно

Игорь Трунов заявил НСН, что сегодня в РФ нет системы отслеживания препаратов и последствий от них, а куча клиник работает с липовыми лицензиями.

Сегодня около 55% различных косметологических препаратов находятся «в тени», а многие клиники работают без официальной лицензии, отсюда и изуродованные лица. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

«Сегодня по инъекционной косметологии у нас 20% "серого рынка", по остальным препаратам — 55%, то есть половина рынка "в тени", там люди без образования, хотя это требует лицензирования. Но половина рынка сидит в тени и "ломает дрова". Получаются вот эти косые лица, аллергические реакции. На этом фоне уже "дорого-богато" не получается, а выходит так, что на тебе написано, что ты сделал операцию. Выглядеть естественнее сегодня круче и дороже — это значит хорошее питание, хороший сон и спортзал», — рассказал он.

Также Трунов раскрыл, какое количество незарегистрированных препаратов сегодня присутствует на косметологическом рынке.

«Незарегистрированных ботулотоксинов на рынке — 13% при 9% легальных. По филлерам 69% незарегистрированных, по Росздравнадзору. То есть присутствует большое количество препаратов, которые можно купить через маркетплейсы с непонятным качеством. Реестра легальных клиник нет — проверить нельзя, кто хороший, кто плохой. Вам в клинике могут показать лицензию, но вы не знаете, то ли ее сами нарисовали, то ли она легальная. Должно быть так: есть лицензия у предприятия — можешь купить препарат, нет лицензии — нельзя. Должна быть система отслеживания и реестр последствий после использования препарата», — подытожил он.

