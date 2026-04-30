Существует ли на самом деле «кортизоловое лицо»

В социальных сетях активно обсуждается термин «кортизоловое лицо»: авторы контента объясняют утренние отёки и мешки под глазами повышенным уровнем гормона стресса. Однако в клинической практике такого понятия не существует, а причины физиологической отёчности чаще всего носят иной характер.

Термин «кортизоловое лицо» широко используется в бьюти-сообществе, однако в официальной медицине он не применяется. Как отмечает врач-эндокринолог сети ИНВИТРО Наталья Павлович, в клинической практике существует понятие «лунообразное лицо» — симптом гиперкортицизма, при котором происходит избыточное отложение жировой ткани в области щёк и висков. Данное состояние является признаком эндокринного нарушения и не связано с поздними ужинами или кратковременным стрессом.

Утренняя отёчность лица и периорбитальной области в большинстве случаев имеет физиологическое объяснение. К её развитию приводят избыточное потребление соли и жиров, употребление алкоголя, недостаток сна, низкая физическая активность, а у женщин — предменструальный период. Уровень кортизола действительно может незначительно повышаться при стрессе или бессонной ночи, однако он быстро возвращается к базовым значениям и не провоцирует задержку жидкости в тканях.

При этом рекомендации, которые дают авторы тематического контента, часто оказываются эффективными. Массаж лица, нормализация режима сна, регулярная физическая нагрузка, сбалансированный рацион и ограничение алкоголя действительно способствуют уменьшению отёков. Ошибка заключается не в методах коррекции, а в неверном объяснении их механизма действия.

Важно различать временные физиологические изменения и симптомы, требующие медицинской помощи. Если отёчность сохраняется длительно, усиливается или сопровождается одышкой, слабостью, учащённым пульсом, повышением артериального давления или дискомфортом в правом подреберье, необходимо обратиться к врачу. Такие проявления могут указывать на заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, щитовидной железы или аллергические реакции.

Патологическое повышение кортизола (гиперкортицизм) имеет чёткие клинические признаки: перераспределение жировой ткани в области живота, груди и верхней части спины при относительно стройных конечностях, стойкое покраснение и округлость лица, истончение кожи, появление багровых растяжек, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, повышение уровня глюкозы и снижение устойчивости к инфекциям. Причинами могут выступать новообразования гипофиза или надпочечников, длительный приём глюкокортикостероидных препаратов, а в отдельных случаях — тяжёлые депрессивные состояния, хроническая алкогольная зависимость или беременность.

При подозрении на эндокринную патологию следует обратиться к врачу-эндокринологу. Специалист проведёт осмотр, соберёт подробный анамнез и назначит лабораторные и инструментальные исследования для подтверждения или исключения диагноза.