Названы самые модные цвета одежды на лето

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные цвета одежды на лето 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, в теплом сезоне наиболее актуальными окажутся розовый, сиреневый, персиково-оранжевый и пудрово-желтый. Данные оттенки выбрали для своих коллекций известные бренды, в том числе Gucci, Valentino, Balenciaga и Stella McCartney.

В то же время в тренде будут предметы гардероба кобальтового и красного цветов и облачно-белого оттенка Cloud Dancer («Облачный танцор» — прим. «Ленты.ру»), который международный исследовательский институт Pantone объявил главным цветом 2026 года.

Ранее в апреле редакторы журнала Vogue назвали самый модный головной убор 2026 года.