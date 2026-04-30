Топ-5 аксессуаров для невест 2026

Раньше свадебные образы чаще собирались по понятным сценариям — спокойная классика, стиль «принцесса», бохо. Эти схемы повторялись из сезона в сезон через салоны, журналы и индустрию в целом — одинаковые референсы копировались и множились. Сейчас подход меняется: невесты все чаще отходят от готовых шаблонов и собирают образ, смешивая стили и детали.

© Unsplash

Не потому, конечно, что прежние варианты как-то очень уж устарели, а потому что стало больше свободы выбора, насмотренности — и в целом отношение к торжеству поменялось. Например, актуальной становится не только эстетическая сторона вопроса, но и комфорт. Стилист Алина Лобанова рассказала о ключевых аксессуарах, которые действительно задают тон в 2026.

Минималистичные ободки

Они чистые по линиям и декору, часто с сатином или жемчугом. Они одновременно держат форму прически и добавляют аккуратный акцент, который не перетягивает внимание от платья и лица.

«Их популярность объяснима: это аксессуар, который работает и убирает волосы от лица и делает образ элегантным», — говорит эксперт.

Жемчужные шпильки

Жемчуг — это вообще классика декора невесты. Сейчас в тренде не массивные украшения, а небольшие шпильки или точки, разбросанные по волосам. Это дает эффект легкости: прическа выглядит естественно, но при этом продуманно. Такой прием особенно хорошо работает с мягкими волнами и низкими пучками.

Плетеные украшения для волос

Гибкие украшения, которые вплетаются в волосы, — один из самых заметных трендов сезона.

«Они могут идти вдоль косы, огибать пучок — такие аксессуары дают движение и объем, при этом не выглядят тяжело. Это современная альтернатива диадемам и коронам, легкая и немного даже ироничная», — утверждает стилист.

Перчатки и туфли

Длинные перчатки возвращаются не как ретро-реверанс, а как чистый акцент: прозрачные, сетчатые, атласные, иногда с легкой вышивкой. Кстати, совсем короткие митенки тоже смотрятся отлично — и тоже актуальны.

С обувью та же логика: в тренде акцентные модели — сатин, металлик, необычный каблук, ремешки, декоративные детали. Их не прячут под подолом, а, наоборот, показывают: через разрезы, укороченные силуэты. А еще очень популярно брать сменную обувь для второй части вечера, имейте в виду!

Неочевидные аксессуары: банты, платки, шляпы

Похоже, что нынешний год — это год эксперимента. В моду входят банты, косынки, платки и фасцинаторы — это мини-шляпка с декором, которую крепят к волосам, и она уже давно используется как альтернатива фате. Такие детали делают образ более интересным и запоминающимся.