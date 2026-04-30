Как правильно девушке носить вещи из мужского гардероба

Идея носить мужскую одежду давно перестала быть способом выразить протест или эпатаж. Сейчас это чистая практичность и стиль. Оглянитесь: женщины веками отвоевывали у мужчин удобство. Вспомним 20-е годы, когда дамы надели брюки, чтобы водить автомобиль, или эпоху великой Коко, которая подарила миру маленькое черное платье и... мужской пиджак, перекроенный по женской фигуре.

Сегодня мы заимствуем не для того, чтобы казаться мужественными, а чтобы добавить образу расслабленности, объема и небрежной сексуальности, которую невозможно купить в женском отделе масс-маркета. Разберем 10 вещей, которые стоит одолжить у спутника (или купить в мужском отделе) уже завтра.

Белая рубашка: секрет Одри Хепберн

Это база. Женские блузки часто слишком приталены или обильно украшены рюшами. Мужская рубашка прямого кроя — чистый лист. Спущенная линия плеча создает эффект хрупкости, а плотный хлопок держит форму даже после сотни стирок. Самый выигрышный прием — контраст. Заправьте рубашку в строгую юбку-карандаш или прямые джинсы и получите расслабленный офисный шик. Оставьте пару верхних пуговиц расстегнутыми и закатайте рукава в 3/4. Это добавит воздуха и немного небрежности, которая сейчас так ценится. Не бойтесь надевать ее как накидку поверх платья или под теплый объемный кардиган.

Объемный свитер: размер имеет значение

Приближение весны — не повод прятать теплый трикотаж. Но забудьте про обтягивающие тонкие водолазки. В мужском отделе вы найдете настоящие сокровища: грубую вязку, высокий воротник и оверсайз-рукава, которые делают женские изящные запястья такими тонкими. Укороченные модели свитеров (или заправленные только спереди) носите с джинсами-скинни. Длинные, почти до колена, надевайте поверх шелковых комбинаций или шифоновых юбок. Чтобы не превратиться в «мешок», используйте тонкий ремень по талии или сумку через плечо, которая визуально соберет силуэт. И забудьте про синтетику — только шерсть, кашемир или хлопок.

Костюмный или кожаный жакет с широкими плечами

Искать идеально прямой, не приталенный жакет лучше не в женских рядах, а среди мужской классики. Там плечи шире, лацканы внушительнее, ткань часто добротнее (мужская одежда шьется с запасом прочности). Отдельная любовь — кожаный оверсайз-жакет прямого кроя, который с подиумов спустился в жизнь. Кожаный жакет требует женственного низа: трикотажное платье, миди-юбка или шорты. Классический пиджак можно надеть на голое тело (в качестве платья) или поверх хлопковой футболки. Чтобы образ не был слишком строгим, добавьте яркий берет, массивные серьги-кольца или ремень с крупной пряжкой.

Жилет от костюма-тройки

Трикотажные и тканевые жилеты вернулись в моду, но не как скучный офисный атрибут, а как инструмент многослойности. Мужской жилет часто длиннее и шире женского, что позволяет создавать интересные пропорции. Короткие модели надевайте вместо топа под жакет, создавая видимость сложного ансамбля. Длинные жилеты (удлиненные до середины бедра) носите поверх пышных блуз с рукавами-фонариками или поверх легкого платья. Идеально работает прием: жилет + свободная рубашка + узкие брюки. Это добавляет вертикалей и делает силуэт вытянутым.

Джинсы «бойфренд»: берем оригинал

Название говорит само за себя. Зачем покупать стилизацию, если можно взять настоящие мужские джинсы? Отличие оригинала от женской подделки в посадке на бедрах и складках в районе ширинки. Настоящие «бойфренды» всегда немного великоваты в талии и свободны в бедрах. Чтобы они сидели идеально, возьмите ремень. Можно использовать не только кожаный, но и атласный шейный платок или толстый шнурок. Свободный верх к таким джинсам не подходит, поэтому берите облегающую водолазку или кроп-топ. Из обуви подойдут массивные кроссовки на платформе для создания уличного стиля или классические лодочки на каблуке для контраста «мальчик-девочка».

Свободный бомбер: наследие принцессы Дианы

Спортивные куртки в стиле летчиков или американских школьников давно вышли за рамки стадиона. Леди Ди, например, любила их за универсальность: она носила бомберы с джинсами, велосипедками и с платьями для коктейлей. Сейчас особенно актуален спорт-шик, а значит, бомбер можно комбинировать с юбкой-солнце и грубыми ботинками. Или надеть поверх атласной комбинации — игра фактур (шелк и нейлон) выглядит очень дорого. Выбирайте модели без кричащих надписей, однотонные или с минималистичным стеганым узором.

Оксфорды и массивная обувь

Если ваш размер ноги позволяет (или вас не пугает «запас»), присмотритесь к мужским классическим оксфордам или дерби. Они сделаны из более толстой кожи, имеют хорошую подошву и выглядят брутальнее женских аналогов. Сюда же относятся и кроссовки: часто мужские моделе интереснее женских. Оксфорды носите с белыми хлопковыми носками, выглядывающими из-под подворота джинсов, или с воздушными юбками-миди. Это тот случай, когда грубая обувь делает женскую ногу изящнее. С мужскими кроссовками можно создать идеальный образ для перелетов: широкие брюки + худи + тренч.

Футболка для многослойности

Это идеальные «подложки» под пиджаки и джемпера. Мужские базовые футболки сшиты из более плотного трикотажа, у них длиннее рукав (что сейчас в тренде) и нет утягивающего эффекта. Они не деформируются после двух стирок. Надевайте футболку под укороченный жакет или под комбинезон на бретелях. Не бойтесь длины: если она слишком длинная, просто подверните край вверх, завяжите узлом или заправьте вразнобой в брюки (только спереди). Идеальный вариант для тех дней, когда совсем нечего надеть: берете самую большую футболку парня, надеваете велосипедки по колено и грубые ботинки — образ для улицы готов. Ну и еще в мужской футболке очень уютно спать.

Аксессуары из «чужих» рядов

Ремни, шарфы, кепки и галстуки. Мужская фурнитура крупнее, качественнее и не имеет пафосных блесток. Например, широкий ремень можно пропустить через петли платья или использовать как корсет поверх пальто. Платки и шапки у мужчин часто теплее и имеют лучший состав (чистая шерсть, а не акрил). Не бойтесь взять мужской галстук — завяжите его небрежно под горло вместо ожерелья или используйте вместо ремешка для часов. Часы с массивным циферблатом на тонком женском запястье выглядят особенно привлекательно. Вязаные шапки с помпонами оставьте подросткам, а себе возьмите лаконичную бини из мужского отдела, она сядет чуть свободнее и не будет сдавливать голову.

Кардиган: качество вместо формы

В женских коллекциях кардиганы часто страдают от чрезмерной длины, «пыльной» расцветки или бесформенного вяза. Мужские модели — это жемчужина. Они всегда имеют более плотную вязку, четкий прямой крой и спокойную цветовую гамму. Чтобы мужской кардиган не висел на вас балахоном, берите его на размер меньше вашего привычного женского (S вместо M). Так вы сохраните мужскую линию плеч, но избавитесь от лишнего объема в груди. Носите его с кроп-топами, белыми майками или как пальто поверх костюма.