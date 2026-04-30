Желание 30-летних покупать люксовые сумки их года рождения объяснили

Аналитик Шарли Раундхилл из Сан-Франциско объяснила желание миллениалов скупать люксовые сумки, созданные в их год рождения. Материал публикует The New York Post (NYP).

30-летняя жительница Калифорнии разместила в соцсетях ролик, в котором продемонстрировала сумку Celine Macadam Coated Canvas 1996 года выпуска. В публикации она объяснила, что приобрела винтажный аксессуар в честь собственного юбилея.

«Это такая шикарная, знаменитая в поп-культуре уникальная сумка, потому что ее нет ни у кого, ее нельзя просто так купить в любом магазине. Она увековечивает особый момент в моей жизни. В этом году нам обеим исполняется 30. И у нее есть свой характер, потому что она выдержала испытание временем. Меня не беспокоят мелкие царапины и несовершенства — они рассказывают мне историю сумки, и это меня радует», — Шарли Раундхилл, аналитик.

В результате видео стало вирусным, и пользовательницы Сети в комментариях стали делиться стильными сумками, такими как Louis Vuitton Speedy 1988 года или Dooney & Bourke 1975 года. Так покупатели ввели новый тренд на покупку в качестве подарка сумок, выпущенных в годы их рождения.

Впоследствии тенденция стала популярна не только среди представителей поколения Y. Теперь, по данным издания, зумеры и бейби-бумеры тоже спешат встретить день рождения с покупкой, соответствующей их возрасту.

По словам Раундхилл, которая подрабатывает продавцом винтажных вещей, спрос на такие товары с начала 2026 года в ее онлайн-магазине возрос на 138 процентов. Данное модное движение аналитик связывает с потребностью людей в ностальгических чувствах, а также экономии в период нестабильной экономической ситуации в мире и роста цен.

В марте сообщалось, что устаревшая одежда вновь становится модной каждые 20 лет. Причину именно такой продолжительности жизни тренда связали с демографией. Каждые 15-20 лет новое поколение приходит в фазу активного потребления и начинает формировать вкусы.