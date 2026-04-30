Как изменился стиль Энн Хэтэуэй

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй своим примером подтверждает: после 40 лет возможен не только новый взлет в карьере, но и полный ребрендинг имиджа. Как актриса, в молодости скрывавшая даже ноги, стала новой иконой стиля, рассмотрим на примере ее ярких светских выходов последних лет.

© globallookpress

Энн Хэтэуэй определенно может претендовать на титул главной женщины 2026 года. Сначала в соцсетях поражались внешнему виду актрисы в преддверии выхода сиквела легендарного «Дьявол носит Prada»: за 20 лет, минувших с премьеры первого фильма, Энн, кажется, совсем не изменилась. А теперь журнал People назвал Хэтэуэй «самой красивой знаменитостью в мире». Но если роскошная внешность звезды как будто бы неподвластна времени, то ее стиль за последние несколько лет кардинально изменился. Это произошло не само по себе: до 2022 года Энн сотрудничала с легендарным стилистом Лоу Роучем, а после — с Эрин Уолш. Последняя решила, что образ классически красивой хорошей девочки себя изжил, и разглядела потенциал бунтарки. Теперь каждый светский выход Хэтэуэй привлекает внимание прессы сексуальными образами и дерзким мини.

Яркий тому пример — кастомное темно-синее бархатное платье с открытыми плечами от Atelier Versace, которое Энн выбрала для лондонской премьеры фильма «Дьявол носит Prada 2». Наряд вдохновлен смокингом, однако выглядит намного смелее: корсетный верх украшен прозрачными вставками, а бархатная юбка — смелым разрезом.

Для показа Versace на FW23 в Лос-Анджелесе Хэтэуэй выбрала черное мини-платье с тиснением под крокодила этого же бренда. Образ дополнен ботильонами на платформе Versace Aevitas и сумкой Greca Goddess. Наряд подчеркнул точечные формы актрисы и бесконечные ноги, которые она так долго скрывала от публики.

Еще один шикарный образ и пример сотрудничества Энн Хэтэуэй с Atelier Versace — кастомное платье, созданное специально для бала Met Gala 2023. Наряд стал своеобразным симбиозом стилей Chanel (твидовая ткань) и Versace (фирменные золотые английские булавки и высокие разрезы). И снова смелый разрез, и снова 40-летняя —да-да, в 2023 году актрисе было 40 лет — выглядит шикарно.

В последнее время Энн Хэтэуэй нередко можно увидеть в нарядах от Versace, однако она поистине одна из главных муз Valentino, не раз признавалась в любви Джанкарло Джамметти, который даже присутствовал на свадьбе актрисы.

В черном мини-платье с цветочным принтом и белым воротником от легендарного бренда, ботильонами на платформе от Giuseppe Zanotti и с задорной челкой Энн как будто перевоплотилась в свою героиню Энди Сакс.

Впрочем, не Valentino единым... Для съемок в ток-шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке Энн Хэтэуэй надела яркий костюм от молодого дизайнера Кристофера Джона Роджерса, который одевает Рианну, Трэйси Эллис Росс и Мишель Обаму. Наряд состоял из корсета, брюк-палаццо и оверсайз жакета с кислотным принтом в горошек. Одежда дизайнера известна своими яркими цветами и смелыми принтами, что отлично вписалось в новый имидж актрисы.

Примечательно, что, несмотря на все эксперименты, ни у кого язык не повернется назвать наряды Хэтэуэй вульгарными. Когда-то Энн признавалась, что сохраняет красоту благодаря балансу правильного питания, здорового сна и регулярных тренировок. Видимо, в своих образах актрисе тоже удалось поймать баланс между эпатажем и элегантностью.