Старые украшения снова в моде

Еще совсем недавно винтаж воспринимался как узкий, нишевой интерес — в основном для коллекционеров и любителей ретро. Сегодня ситуация изменилась: он стал не просто трендом, а востребованным языком современной моды.

О том, почему украшения с историей рассматривают как новую форму люкса и как интегрировать его в современный гардероб, рассказала геммолог Ольга Меликян.

Уникальность вместо массовости

В наши дни винтаж — это уже не стилизация под прошлое и не косплей, а способ выглядеть актуальнее, современнее и выразительнее, чем в масс-маркете.

«Современный потребитель стал избирательнее: он предпочитает не просто красивые аксессуары, а вещи со смыслом. В этом плане винтаж дает главное — ощущение уникальности. Люди устали от однотипных изделий массового производства, лишенных идеи и характера», — говорит Ольга Меликян.

Именно поэтому украшения, которые прошли через время, сохранили форму, проявили характер и доказали свое качество, стали новой формой люкса: тихого, интеллектуального, без демонстративности.

Украшение — центр образа

После нескольких лет минимализма, когда популярностью пользовался лишь сдержанный набор украшений, сегодня в центре внимания — крупные формы, выразительные детали, яркие акценты. Такая смена эстетики во многом связана с возвращением интереса к индивидуальному стилю после эпохи унификации образов в соцсетях.

«Винтаж оказался особенно востребованным, потому что изначально создавался как акцент. Броши, коктейльные кольца, массивные подвески, сложные серьги-шандельеры, украшения в викторианском стиле — все они не дополняют образ, а формируют его. Одежда подбирается под украшение, а не наоборот», — говорит эксперт.

Какие стили усиливают винтаж

Современная мода активно обращается к историческим эпохам. Это ар-деко, ар-нуво, викторианский стиль. При этом речь не идет о буквальном повторении — происходит переосмысление.

Особенно выделяется ар-деко. Благодаря геометрии, архитектурности, контрастам и работе с формами — от кабошонов до огранки «сахарная голова» — такие украшения становятся одними из самых выразительных и актуальных.

Несовершенство как ценность

Ключевая тенденция — отказ от идеальности. В моду возвращаются асимметрия, ручная работа и, главное, неидеальные камни.

«Экземпляры со старой огранкой, такие как old cut, или формы типа "сахарная голова", не всегда раскрывают игру света максимально, но дают другое ощущение — глубину цвета, тягучесть, в которую хочется буквально погрузиться. В таких украшениях есть индивидуальность, и сегодня она ценится выше безупречности», — считает геммолог.

Смысл важнее формы

Еще один важный тренд — поиск смысла. Люди не хотят носить просто украшения, им важно, чтобы каждое из них отражало личную историю. Именно поэтому растет интерес к кастомным изделиям, созданным на основе винтажных элементов или семейных реликвий.

Медальоны, подвески, талисманы, кольца с характером — все это становится способом выразить мысли и чувства.

Как интегрировать винтаж в гардероб

Главная ошибка — пытаться собрать образ эпохи. Это не работает. Винтаж раскрывается через контраст.

Лучшее сочетание — с базовыми вещами: лаконичными жакетами, простыми платьями, повседневным трикотажем. На фоне минимализма винтаж звучит особенно выразительно, потому что не возникает конфликта между одеждой и украшениями.

Главное правило — один сильный акцент. Выразительное кольцо, центральная брошь или одно коктейльное украшение работают сильнее, чем перегруженный образ. Что интересно, стилистически винтаж сегодня принято носить не «по правилам»: брошь можно перенести на воротник, плечо, линию талии или даже на спинку вещи.

Еще одна заметная тенденция — смешение металлов. Золото и серебро больше не конкурируют, а дополняют друг друга.

«Винтажные украшения идеально вписываются в этот тренд, так как часто уже содержат сложные сочетания оттенков, фактур и техник. Именно поэтому каждое такое украшение хочется рассматривать», — подчеркивает Ольга Меликян.

Камень на первом месте

В любом украшении — винтажном или современном — ключевую роль играет драгоценный камень. Именно его характеристики определяют, станет ли украшение просто аксессуаром или выгодной инвестицией.

«В профессиональной среде оценка строится не на ощущениях, а на параметрах: происхождение, цвет, чистота, качество огранки, наличие или отсутствие облагораживания. Важно и то, как меняется стоимость камня в сравнении с золотом», — поясняет геммолог.

Винтаж сегодня раскрывается по-новому — не как ностальгия по прошлому, а как возможность найти камни, уже доказавшие свою ценность временем. Украшения становятся способом самовыражения, подчеркивая индивидуальный стиль и отражая ценности владельца.