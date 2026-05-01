Модель Наташа Поли показала редкие фото с показа Chanel

Российская модель Наташа Поли показала, как проходил показ французского бренда Chanel в Биарицце. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Наташа Поли появилась на показе в белом твидовом костюме и черных лодочках с золотым мысом. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с контурингом.

«Береговая линия и энергия Биаррицца — это было настоящее вдохновение. Огромные поздравления команде. Быть частью этого момента вместе с вами — это просто сказка», — написала Поли.

В сентябре Наташа Поли приняла участие в показе бренда Fendi, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Супермодель вышла на подиумов в шоколадном трикотажном костюме, состоящим из кардигана и юбки с разрезом. Манекенщица также надела голубой бюстгальтер, босоножки на каблуках и серьги. Образ звезды подиумов завершила сумка с монограммой бренда. Наташе Поли уложили распущенные волосы и сделали макияж.

До этого знаменитость показала кадры, сделанные во время ее пребывания на Каннском кинофестивале. На одном из снимков супермодель была запечатлена в бикини в стиле милитари, которое дополнила парео и шляпой. Манекенщица позировала без косметики и с убранными под головной убор волосами на яхте.