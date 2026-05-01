Косметолог объяснил, как быстро привести себя в порядок после недосыпа

При сильном стрессе, недосыпе и пересушенном воздухе кожа может становиться более тусклой, при этом потерять тонус и свежесть и приобрести отеки в зоне под глазами из-за обезвоженности. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог клиники красоты «Бьюти Лаунж» Александра Тюрина.

«Главный источник проблем — обезвоженность и нарушение водно-солевого баланса. Алкоголь, соленые закуски и сухой воздух самолетов лишают кожу влаги, а это сразу отражается на ее качестве. Цвет бледнеет, контуры становятся менее четкими, кожа становится чувствительнее. В таких условиях могут обостриться сосудистые реакции: покраснения, ощущение жжения, видимые капилляры и куперозные звездочки», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что из-за недостатка сна процессы обновления замедляются, ухудшается микроциркуляция, и даже привычные уходовые средства работают не так эффективно, как в обычный день.

«Но просто «отоспаться» мало, необходимо уделить коже внимание — напоить ее влагой, мягко очистить, поддержать антиоксидантами и дать время восстановиться. Тогда даже после серии насыщенных событий лицо быстро вернет себе сияние и тонус», — добавила Тюрина.

Специалист призвала не обращаться к агрессивным косметологическим процедурам.

«Химические пилинги, лазерные шлифовки, микродермабразия, жесткие чистки и травматичные инъекции могут нанести коже больше вреда, чем пользы. Любые интенсивные вмешательства усиливают сухость, провоцируют воспаления и затрудняют восстановление. Кроме того, из-за возможной задержки жидкости процедуры, вызывающие локальное раздражение, могут усилить отеки. Добавьте к этому сниженный кожный иммунитет и чувствительность сосудов — риск покраснений, гематом и пигментации значительно возрастает», — посоветовала она.

По ее мнению, также стоит избегать концентрированных кислот и ретинола в уходе, оставить на потом горячие ванны и сауны, а также повременить с активным фейсфитнесом.

«Несмотря на то, что каждая из этих процедур кажется хорошей идеей, — «разогреть, почистить, запустить циркуляцию» — для уставшей и обезвоженной кожи это скорее стресс, чем помощь. Оптимальный выбор в период восстановления — мягкие щадящие методы. Подойдут поверхностные энзимные пилинги, программы интенсивного увлажнения и биоревитализация — все, что возвращает коже комфорт и равновесие после веселых ночей», — рекомендовала Тюрина.

В кабинете косметолога она призвала сделать экспресс-восстановление.

«Напитать кожу влагой, запустить лимфодренаж, улучшить микроциркуляцию и снять отеки. Я часто рекомендую сочетание мягких уходовых протоколов с интенсивным увлажнением, микротоковой терапией или лимфодренажными техниками. Эти процедуры работают деликатно, не требуют реабилитации, но при этом заметно преображают лицо даже после одного сеанса. Но важно учитывать, что такие экспресс-процедуры — это скорее «срочное спасение» для уставшей кожи, а не полноценная коррекция», — объяснила врач.

И в заключение специалист перечислила этапы ухода сразу после бессонной ночи.