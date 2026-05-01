Хирург рассказал, какую пластику могла сделать Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева могла сделать несколько пластических операций, включая «улыбку Джокера» в США и омолаживающую ринопластику. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова

«Судя по всему, Примадонна оперировалась в США. Там эстетисты часто прибегают к методике, приводящей к «джокер-фейс», и Алла Пугачева пополнила эти ряды вместе с Мэг Райан, Кристи Бринкли и Деми Мур. В американском обществе подобное отклонение воспринимается как норма — таких примеров среди простых людей тоже достаточно много благодаря эффекту подражания. В США популяризируется другой вид вмешательства в нижнюю треть лица — выделяется мышца, идущая от уголка губ, и подтягивается к виску. В результате такой манипуляции нижняя треть лица, конечно, подтягивается, но получается эффект «вечной улыбки», — рассказала врач.

Она также отметила, что певица могла сделать омолаживающую ринопластику.

«Нос Аллы Пугачевой в молодости был достаточно длинным, а с возрастом должен был удлиниться еще: это влияние возрастного уплотнения и утяжеления тканей, а также гравитации. Но сегодня мы видим достаточно аккуратный нос, свидетельствующий об омолаживающей ринопластике. Не исключено, что в далеком прошлом одной из первых пластических операций Примадонны была ринопластика, направленная на коррекцию формы», — объяснила хирург.

Сафонова предположила, что Примадонна могла сделать операцию на глаза и брови.

«У Аллы Пугачевой, естественно, тоже не обошлось без вмешательства на веки. Но сегодня у нее мы видим практическое отсутствие естественных складок на верхнем веке, которые обязательно сделает грамотный эстетист. Кожа натянута на глазное яблоко как на барабан. Это может быть результатом неправильной разметки или птоза тканей. Брови певицы изначально были в завышенной позиции. Их положение сейчас свидетельствует об эндоскопической подтяжке верхней трети лица. Кажется, брови хотели бы чуть опуститься, чтобы выглядеть естественнее и убрать выражение постоянного удивления», — высказалась она.

И в заключение врач заметила имплант на подбородке.