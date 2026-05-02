Бизнесвумен Оксана Самойлова отметила 38-летие в ресторане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оксана Самойлова позировала в черном нижнем белье с подвязками, поверх которого надела пальто. Образ дополнило массивное ожерелье и серебряная сумка. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж. Модель отметила день рождения в панорамном ресторане и станцевала на столе.

Знаменитость улетела на другой конец света после развода. По словам блогера, после этой поездки она вернется домой новым человеком.

Самойлова неоднократно говорила подписчикам, что ей тяжело дается набор веса и во время стрессов она не поправляется, а сильно худеет. Чтобы увеличить мышечную массу, звезда практически каждый день занимается фитнесом или любой другой физической активностью, но затем делает перерыв на три месяца. По словам блогерши, ей не нравится «тощая» фигура, хотя поклонники «засыпают» ее комплиментами.

Джиган и Самойлова официально развелись 1 апреля 2026 года. Бизнесвумен публично поблагодарила бывшего мужа за 17 прожитых лет и четверых детей. Она призналась артисту, что больше не ощущала себя счастливой рядом с ним.

Блогерша подчеркивала, что не собирается как-то ограничивать общение детей с отцом. По словам звезды, она не имеет права так с ними поступать. У экс-супругов три дочери и сын: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея и 9-летняя Майя и 6-летний Давид.