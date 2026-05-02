Plus-size модель Эшли Грэм снялась в прозрачном комбинезоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эшли Грэм позировала в «голом» комбинезоне с отделкой из перьев и черном бюстгальтере. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж. В руках она держала гигантскую ракушку.

«Видны складки», «Образ не для нее», «Можно было что-то скромнее», — высказались пользователи соцсетей в комментариях.

Несколько недель назад Эшли Грэм раскритиковали за фото в брюках. Plus-size модель опубликовала кадр, где стояла в пестром топе со спущенным плечом и облегающих коричневых брюках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

«Прибавила в весе», «Фигура изменилась», «Это архивное фото?» — написали пользователи соцсетей.

До этого Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.