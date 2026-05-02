Выяснено, «стройнит» ли одежда в вертикальную полоску на самом деле

В мире моды десятилетиями господствует убеждение: вертикальные полоски делают фигуру стройнее, а горизонтальные — полнее. Однако новое исследование, опубликованное в журнале i-Perception, бросает вызов этому стереотипу. Ученые доказали, что визуальное восприятие тела зависит не только от направления линий, но и от их толщины и расстояния между ними.

Иллюзия Гельмгольца в гардеробе

Исследователи Цзы-Юй Чэнь и Ли-Сюнь Пэн из Национального университета науки и технологий Юньлинь (Тайвань) решили проверить в действии «иллюзию Гельмгольца». Согласно этой классической оптической теории, заштрихованный горизонтальными линиями квадрат кажется выше и уже, чем такой же квадрат с вертикальными линиями.

Чтобы выяснить, как это работает на человеческой фигуре, ученые провели серию экспериментов с участием 241 студента. В качестве модели выступила женщина со средним телосложением (ИМТ 20,8), примерившая платья с разными типами полосок:

Равноудаленные: белые и черные полосы одинаковой ширины (1, 2 и 5 см).

«Карандашные» (Pencil stripes): узкие черные линии на широком белом фоне (с промежутками 2 и 5 см).

Горизонталь против вертикали: неожиданные результаты

Эксперимент показал, что привычные правила работают не всегда.

Триумф тонких линий: Самый сильный эффект стройности продемонстрировали горизонтальные «карандашные» полоски с узким шагом (1 см линия через каждые 2 см фона). Более половины участников признали такой паттерн наиболее удачным для коррекции фигуры.

Коварство широких пауз: Те же горизонтальные линии, но с широким шагом в 5 см, дали противоположный эффект — модель в таком платье казалась шире.

Вертикальный нюанс: Вертикальные полоски показали противоречивые результаты. Однако ученые заметили важную деталь: при взгляде со спины классические равноудаленные вертикальные полосы (1х1 см) все же стройнят лучше, чем горизонтальные.

Примечательно, что женщины оказались гораздо чувствительнее к полосатым принтам при оценке образа, чем мужчины. Для женского взгляда даже минимальное изменение расстояния между линиями существенно меняло восприятие фигуры.

От офиса до материнства

Исследование выявило любопытный эффект «нейтральности» для полосок шириной 2 см через 2 см фона. Этот паттерн практически не меняет восприятие фигуры, независимо от роста и веса человека.

Ли-Сюнь Пэн, которая во время исследования сама была беременна, отметила, что такие горизонтальные полосы идеально подходят для одежды будущих мам: они подчеркивают силуэт, но не искажают его, создавая ощущение «визуальной стабильности».

Ученые подчеркивают: универсального решения не существует. Если для стройных женщин «карандашная» горизонталь — лучший выбор, то обладательницам пышных форм, если есть задача выглядеть стройнее, исследователи рекомендуют присмотреться к классической вертикальной полоске 1х1 см, которая работает более надежно.