Почему большинство россиянок стареют раньше и как замедлить этот процесс

По статистике, 64 процентов российских женщин имеют высокий индекс массы тела. Он автоматически формирует алгоритм хроностарения по деформационно-отечному типу — самому быстрому и заметному по визуальным признакам. Мы не в состоянии изменить свой морфотип: он генетически предопределен. Но мы можем грамотно и своевременно корректировать его проявления. Подробнее об этом, «Вечерней Москве» рассказала врач-косметолог, директор по маркетингу бренда Biogel Алина Видельгауз.

Что такое деформационно-отечный тип старения

Деформационно-отечный тип старения — наиболее распространенный у людей славянского типа внешности. Главной проблемой этого типа старения является атоничность мышц-леваторов средней трети лица — именно они удерживают среднюю треть на месте, отвечают за тонус и за отсутствие носогубных складок и губоподбородочных заломов.

Губоподбородочные заломы впоследствии формируют те самые «грустно опущенные» уголки рта, которые плавно перетекают в брыли (перерастяжение и перемещение поверхностно-жировых пакетов). Эти жировые пакеты добавляют нагрузку на вышеупомянутые мышцы — леваторы средней трети — и начинают под действием гравитации опускаться вниз, нарушая целостность овала лица. В итоге лицо выглядит уставшим и тяжелым раньше, чем при других типах старения.

Как замедлить процесс старения при таком типе

Салонные и домашние процедуры

«Без системного оттока жидкости в профилактике старения по этому типу все процедуры и самые дорогие домашние кремы будут бессильны, — заверила эксперт. — Отечность возвращается, ткани тяжелеют, овал снова "плывет"».

Среди салонных процедур выбирайте:

лимфодренажный массаж;

микротоки;

аппаратные ультразвуковые методики;

сосудистый паравертебральный этап в рамках физиотерапии.

«В стратегию домашнего ухода нужно добавить регулярный дренажный массаж лица и шеи», — отметила косметолог.

Гиалуроновая кислота

Один из самых живучих мифов гласит, что при деформационно-отечном типе нельзя использовать гиалуроновую кислоту, но вводить ее в инъекционный уход можно и нужно, подчеркнула специалист. Для этого подойдут биоревитализанты, в составе которых есть янтарная кислота (сукцинат натрия) и маннитол:

янтарная кислота обеспечит мощный дренаж, улучшает микроциркуляцию, активирует лимфу;

маннитол активно выводит межклеточную жидкость, тем самым снижая пастозность мягких тканей.

Не забываем о сосудах

У деформационно-отечного типа старения можно заметить тенденцию к нарушению со стороны сосудистой стенки, сообщила доктор.

«Нарушения проявляются в виде купероза, склонности к розацеа, повышенной реактивности кожи. И обусловлены они тем, что лишняя жидкость в мягких тканях дает сильную нагрузку на сосудистую стенку», — пояснила косметолог.

Составить грамотный план лечения сосудистых нарушений помогут терапевт и дерматолог, для поддержки сосудистых стенок лучше подключить витамины и антиоксиданты, а также соблюдать питьевой режим, добавила специалист.

В попытках сохранить молодость женщины готовы пойти на сложные операции, однако некоторые из них могут быть опасны.