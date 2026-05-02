Названо простое упражнение, которое быстро убирает отеки на лице

Многие люди по утрам сталкиваются с отёками на лице, но не все знают, как быстро и без дорогостоящих процедур справиться с этой проблемой. Остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая в беседе с NEWS.ru объяснила, что для уменьшения утренних отёков достаточно использовать валик под шеей во время сна и выполнять простое упражнение «насос».

По словам эксперта, чтобы быстро избавиться от отёков, нужно лечь на спину, положив валик под шею, и медленно поднимать и опускать руки вверх-вниз.

«Лимфа пойдёт за руками, унося отёк», — пояснила врач.

Также эффективно расслабление челюсти. Для этого следует положить кончик языка на нёбо за верхними зубами и медленно открывать и закрывать рот 10 раз.

«Спазм крыловидной мышцы уйдёт», — добавила Елисавецкая.

Спать специалист рекомендует не на высокой подушке, а именно на валике под шеей — это позволяет освободить диафрагму и улучшить лимфоотток.

При этом остеотерапевт предупредила, что если через две недели такого режима отёк не ушёл на 80%, необходимо искать остеопата.