Зачем понадобился ГОСТ на веган-косметику

В России утвержден национальный стандарт для веганской парфюмерии, косметики и средств бытовой химии. Он вводится в действие с 1 декабря 2026 года. Документ определит единые требования, которые позволят подтвердить, что продукт не содержит компонентов животного происхождения и полностью пригоден для веганов. Для чего понадобился новый ГОСТ, как много потребителей в нем заинтересованы, кого он защитит и какие риски добавит рынку? Об этом – в материале «МК.

Для начала – небольшой ликбез для непосвященных. Веганы — это люди, которые полностью исключают из своей жизни продукты животного происхождения: в питании, одежде, быту и косметике. Чаще всего такой отказ мотивирован этическими и экологическими соображениями или заботой о здоровье. Считается, что общее число веганов, вегетарианцев и всех связанных с ними категорий приближается к 14% населения планеты и растет с каждым днем. Впрочем, в России данная категория представлена куда более скромными цифрами: согласно разного рода соцопросам, доля веганов и вегетарианцев у нас в сумме не превышает 1 -2% населения.

Тем не менее, им требуется иная косметика, парфюмерия и средства бытовой химии — они должны полностью исключать использование продуктов животного происхождения.

Раньше нанесение «vegan» на этикетку оставалось исключительно добровольным шагом производителей, не подкрепленным обязательными нормами. Соответственно, и контроль был, мягко говоря, слабым. Производитель мог поставить такую отметку, даже если в составе, допустим, был пчелиный воск или ланолин — и с формальной точки зрения закон не нарушал. Это создавало путаницу на рынке и подрывало доверие к по‐настоящему этичным брендам. В связи с этим Росстандарт и Роскачество решили ввести отдельный ГОСТ на веган‐косметику.

«Введение ГОСТа станет важным шагом в развитии ответственного производства и потребления в России, обеспечивая прозрачность рынка и защиту прав потребителей», — сообщили в Роскачестве.

В связи с этим, для потребителей важно не путать веган‐косметику с «органической» и «натуральной». Вопреки расхожему мнению, главное отличие веганской косметики от этичной — не отказ от тестов на животных, а абсолютная «чистота» формулы: в ней исключены любые компоненты животного происхождения. Это средства, созданные только из растительных и синтезированных аналогов, где ни одно живое существо не используется как сырье. Рост популярности веган‐косметики требует четких критериев, и, судя по введению ГОСТа, российский рынок готовится закрепить это определение законодательно. В идеале веганская косметика, парфюмерия и бытовая химия не должны ни содержать ингредиенты животного происхождения, ни тестироваться на животных — только тогда ее концепция будет оправдана. Но стоит ли овчинка выделки?

Обратимся к цифрам: в России натуральная косметика занимает 2% рынка (в мире — 5%), но стремительно растет — на 20% в год в среднем. Натуральность состава, как показывают потребительские опросы, важна для 60% покупателей. Локальное производство также влияет на рост веган‐сегмента: после 2022 года число российских производителей значительно выросло, и многие из них переходят именно на веганские формулы. Кстати, введение ГОСТа позволит отдельно учитывать оборот именно веганской косметики, парфюмерии и бытовой химии — пока в статистике она относится к «натуральной».

На вопрос о том, в чем заключается выгода для рынка от введения ГОСТа на веганскую косметику, парфюмерию и бытовую химию, ответил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Документ устанавливает, каким требованиям должен соответствовать продукт, чтобы считаться действительно веганским — от состава и сырья до упаковки и производства, - пояснил собеседник «МК», - Актуальность разработки такого стандарта связана с растущим спросом на веганскую косметику и бытовую химию».

По мнению ученого, введение единых критериев позволит российским производителям более эффективно конкурировать с зарубежными брендами на рынке веганской продукции. Также Петр Щербаченко отметил, что появление ГОСТа, ориентированного на парфюмерно‐косметическую продукцию — хоть и позитивный шаг для развития цивилизованного рынка, но он потребует определенной трансформации бизнеса. Это в краткосрочной перспективе может стать серьезным испытанием для бизнеса, но в дальнейшем , как надеется эксперт, приведет к прозрачности рынка косметики.

Молодая москвичка Дарья Сивицкая – убежденный веган, и она объяснила нам свои потребительские мотивы.

«В 2021 году я увидела короткометражный фильм «Спасите Ральфа». Это фильм про кролика, на котором тестировали косметику, - рассказала Дарья, - Меня это очень глубоко тронуло: животные испытывают страдания, чтобы я смогла без последствий для своего здоровья нанести блеск для губ. После этого я начала искать бренды, которые не тестируются на животных и также обращала внимание на отметку «vegan». У меня проблемная и чувствительная кожа и состав косметики, куда не входят продукты животного происхождения, подходит для меня лучше всего. Еще один важный момент, который меня беспокоит: загрязнение окружающей среды. Для веган‐косметики чаще всего используется биоразлагаемая упаковка и экологичные ресурсы. Из плюсов хочу выделить то, что покупка этичной веган‐косметики становится все более доступной и любой покупатель может себе ее позволить по приемлемой цене. А из минусов: есть определенное беспокойство при приобретении. Достаточно ли производитель убедился в том, что косметика безопасна для человека? Не вызовет ли использование аллергию?»

Наша собеседница надеется, что с введением ГОСТа на веган-косметику, поводов для такого беспокойства станет меньше, но беспокоится насчет возможного роста цен на подобную продукцию. Насколько ее опасения окажутся оправданными или беспочвенными, скорее всего, станет понятно уже в этом году, когда новый национальный стандарт на веганскую косметику, парфюмерию и средства бытовой химии войдет в потребительский обиход.