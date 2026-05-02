Какие рецепты красоты пора вспомнить на майских праздниках

Вот уже весна во всей красе. Солнце припекает все жарче, а из-под земли показываются первые растения. Их побеги самые полезные и просто незаменимы для восстановления ослабевших после зимы кожи и волос. Поэтому отправляйтесь в поход за первыми витаминами. А кое-что найдется на подоконнике и в старых съестных запасах... Итак, берем от весны все самое лучшее.

Среди первых показавшихся – молодая крапива. Крапива, как настоящий сорняк, появляется с первыми теплыми лучами солнца. Используем ее полезные свойства. Молодые, еще не жгучие побеги, ускоряют рост волос, укрепляет корни, делает шевелюру гуще. Растение также помогает при жирной коже головы, нормализуя выработку кожного сала.

Маска для волос из крапивы

Чтобы приготовить маску на основе крапивного отвара, заварите 100 мл крепкого настоя, добавьте один яичный желток и чайную ложку репейного масла. Тщательно перемешайте смесь и аккуратно распределите её по коже головы, особенно прорабатывая корни. Оставьте маску на 30 минут, затем тщательно смойте её тёплой водой с мягким шампунем.

Крапивную маску рекомендуется делать раз в неделю, чтобы волосы становились крепче, гуще и менее подверженными выпадению.

Натуральный травяной ополаскиватель

Любая трава обладает полезна для кожи. Для волос хорошо подходит ромашка, лопух, календула, хвощ, шалфей. Из первых весенних побегов этих растений хорошо сделать травяное питательное масло. Выберите подходящую траву, залейте ее базовым маслом. Подойдет оливковое, кокосовое или репейное. Плотно закройте емкость и оставьте в темном месте на 2–3 недели. Периодически встряхивайте смесь, чтобы масло лучше напиталось полезными веществами. Когда настой будет готов, процедите его и наносите на кожу головы за 1–2 часа до мытья, втирая лёгкими массажными движениями.

Старый лекарь с подоконника!

Да-да, мы об алое. Многие слышали о полезных свойствах столетника, но не все знают секреты его использования. Для удивительного эффекта нужно найти растение, которому больше трех лет. Затем его не поливают в течении 2 недель. После чего нужно срезать несколько нижних листьев. Далее завернуть их в бумагу (не в пакет, доступ воздух нужно обеспечить), поместить в холодильник на 2 недели. За этот период в листьях образуются наиболее ценные биогенные стимуляторы. Затем листья измельчить и залить кипяченой холодной водой. Убрать в темное место на 1 и ½ часа. После процеживания можно использовать.

Картошка – чудо для лица

Для красоты годится не только молодая зелень, но и дары прошлогоднего урожая. Они, как хорошее вино, накопили за зиму полезные свойства. Так, в весеннем картофеле назрело больше всего крахмала. Используем этот факт. Приготовьте отличную маску с лифтинг-эффектом из старого картофеля и сметаны. Да, это не только вкусно, но и полезно для кожи. Смешайте два компонента. Пюре не должно получиться жидким. Сперва нанесите на кожу один тонкий слой. Когда он высохнет, добавить еще слой. После очередного высыхания, нанести третий. Смесь должна быть теплой. Лицо после этой процедуры выглядит намного моложе, морщины сокращаются, тон кожи светлеет. Данный экспресс-вариант незаменим при подготовке к праздничным мероприятиям.

Умывание кубиком льда

Этот способ омолаживания использовали еще русские императоры. Например, Александр Первый начинал свой день с кубика льда. А чем мы хуже? Кубики льда из настоев трав невозможно купить в магазине, а по действию они не уступают премиальной косметике. Эффект холода при массаже лица льдом приводит к быстрому усилению кровотока и насыщению тканей кислородом. Цвет лица мгновенно свежеет, уходит отек, уменьшаются морщины.

Готовить волшебный лед просто. Сделайте настой из своих любимых трав, разлейте его по формочкам для льда и уберите в морозилку.

Весной за порцией витаминов можно отправиться и в огород. Свежий редис первым появляется на нашем огороде и рыночных развалах. Весенний корнеплод не только полезен для здоровья, но за счет высокого содержания воды обладает эффектом лифтинга и легкого отбеливания. Итак, очищенный редис нужно смешать с медом, оливковым маслом или лимонным соком. Нанести на 20 минут. Весенний вид готов!