Кейт Миддлтон задала самое модное цветовое сочетание лета

Гардероб Кейт Миддлтон традиционно разбирают по деталям, но сама принцесса Уэльская редко следует трендам с подиумов. Её стиль формируется на пересечении дипломатии, практичности и строгого дресс-кода, поэтому она чаще делает ставку на проверенные силуэты, чем на модные эксперименты. Однако на этой неделе королевский выход доказал: даже она иногда одобряет актуальные тенденции — пусть и в своей сдержанной манере.

Во время совместного визита с принцем Уильямом (пара как раз отметила 15-летие брака) Кейт неожиданно поддержала одно из самых заметных цветовых сочетаний сезона — голубой и шоколадно-коричневый. Этот дуэт уже активно появлялся в коллекциях таких брендов, как Michael Kors, Victoria Beckham и Saint Laurent, где дизайнеры делали ставку на глубокие, «вкусные» оттенки коричневого.

Для визита в благотворительную организацию IntoUniversity принцесса выбрала светло-голубой блейзер от Roland Mouret, надетый поверх лаконичного коричневого жилета от ME+EM, и дополнила образ брюками с защипами от Edeline Lee. В результате получился образ, который выглядит так же элегантно, как классическое чёрно-белое сочетание, но куда свежее и менее предсказуемо — идеальный вариант для тёплого сезона.

Завершили образ детали, близкие к уличной стилистике: персонализированные украшения. На шее Кейт было ожерелье с подвесками в виде инициалов её детей: Джорджа, Шарлотты и Луи. Даже в рамках строгого королевского стиля Кейт Миддлтон продолжает находить баланс между традицией и актуальностью, аккуратно внедряя тренды в свой безупречный гардероб.