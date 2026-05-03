Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась в платье с разрезом до бедра

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась на ужине в загородном доме. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Рози Хантингтон-Уайтли предпочла для вечера пудровое розовое платье с открытыми руками и разрезом до бедра. Образ дополнили черные босоножки и золотые браслеты. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали вечерний макияж с розовыми тенями.

9 апреля возлюбленная Стэтхема приняла участие в съемках рекламной кампании бренда ViX. На одном из кадров модель предстала перед камерой в белой блузе с глубоким декольте без лифа бикини и плавках в тон. Манекенщица также надела золотой массивный пояс на талию. Звезда подиумов снялась с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость позировала на фоне гор и моря.

25 апреля Хантингтон-Уайтли снялась для рекламы новой коллекции нижнего белья Marks & Spencer. Она позировала в бордовом лифчике и облегающей юбке с разрезом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж с акцентом на румянах.