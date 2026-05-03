Специалист рассказал о трендовых окрашиваниях с эффектом «дороговизны»

В 2026 году окрашивание все больше уходит от резких перемен и ярких экспериментов. В моде спокойствие, глубина цвета и такой результат, который выглядит ухоженно без постоянных визитов в салон. Проще говоря, главный тренд сейчас — это цвет «как свой, только лучше». Без лишнего пафоса, но с ощущением, что над волосами хорошо поработал опытный колорист.

Темные оттенки тоже изменились. Глухой черный постепенно сдает позиции, а на его место приходят более сложные цвета — холодный мокко, темный капучино, приглушенные коричневые с сероватым подтоном. Это уже не плоский, «забитый» цвет, а объемный, живой оттенок с мягкими переходами. Волосы в таком варианте выглядят плотнее и живее, появляется блеск, лицо не теряется на фоне темного, да и отрастают корни без резкой границы. В итоге получается темный цвет, но без той жесткости, которая многим уже надоела, отмечает Мария Шеди в своем блоге «Стиль и проявленность».

Еще один заметный тренд — легкое высветление у лица. Основная масса волос остается натуральной или близкой к ней, а передние пряди аккуратно подсвечивают, подбирая оттенок под тон кожи. За счет этого лицо выглядит свежее, взгляд становится выразительнее, а прическа в целом кажется объемнее. И приятный бонус — не нужно постоянно бегать на коррекцию. Такой вариант выбирают те, кто хочет обновить образ без радикальных шагов.

Если классическое мелирование с контрастными полосами уже поднадоело, его спокойно заменяет карамельный шатуш. Здесь все мягче и спокойнее: плавные переходы, теплые переливы, эффект естественно выгоревших на солнце прядей. Без жестких линий и лишней пестроты. Такое окрашивание хорошо отрастает, не требует частого обновления цвета и добавляет глубину, особенно на русых и каштановых волосах. Смотрится легко и без перегруза.

Русый цвет в 2026 году вообще неожиданно стал одним из главных фаворитов, но уже в новом варианте. Это не простой «мышиный» оттенок, а сложный пепельно-бежевый тон — живой, аккуратный и современный. Он подходит многим, выглядит максимально естественно и не требует агрессивного осветления. Волосы сразу смотрятся более ухоженными, даже если особых усилий не прикладывать. Особенно хорошо такой цвет раскрывается на средней длине и в мягких стрижках с движением.

А если хочется добавить характер, но без ярких и кричащих оттенков, выбирают бордово-каштановый. Это глубокий, спокойный цвет с винным подтоном. Он подчеркивает глаза, красиво играет при разном освещении и в целом выглядит более статусно. Главное здесь — не уходить в слишком яркий красный, сейчас ценится именно сложная глубина, а не «кислотность».

В целом подход к окрашиванию стал проще и разумнее. Никаких резких переходов и случайных решений — только мягкие растяжки, оттенки, подобранные под внешность, и расчет на то, как цвет будет выглядеть не только сразу после салона, но и спустя время. Если он и через пару месяцев смотрится достойно — значит, выбор был удачным.

