Возлюбленная Ди Каприо с обнаженной грудью пришла на вечеринку

Итальянская модель Виттория Черетти в откровенном виде пришла на вечеринку американского миллиардера Джеффа Безоса, которая была организована в честь ежегодного бала костюмов Met Gala. Фото публикует Page Six.

27-летняя возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо была замечена в прозрачном черном платье с расклешенным подолом и цветочными аппликациями. При этом сквозь него просвечивали трусы с высокой посадкой и обнаженная грудь манекенщицы.

Также на размещенном кадре видно, что Черетти дополнила образ разноцветной цепью с подвеской и подобрала к платью небольшой клатч. Визажисты, в свою очередь, сделали ей нюдовый макияж.

В марте сообщалось, что Виттория Черетти в откровенном виде попала на обложку журнала Pop Magazine.