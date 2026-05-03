Зрители увидели трендовую стрижку блогера и обрадовались своим лысинам

Зрители увидели трендовую стрижку французского блогера с никнеймом Eloan_vnr и обрадовались собственным лысинам. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах парень предстал в черной футболке, коричневых брюках и с массивной серебристой цепочкой на шее. При этом он продемонстрировал, как укладывает указанную стрижку под названием Edgar Так, автор поста расчесал прямую челку и взъерошил волосы на макушке.

«Вы готовы к лету?» — поинтересовался он в подписи.

Ролик набрал 6,1 миллиона просмотров. «Простите, но что это вообще такое?», «Дайте угадаю: к осени он все еще будет одинок», «До этого ролика я никогда не радовался своей лысине», «Господи, это же просто ужас!», «Моя бабушка раньше делала себе такую ​​прическу», «Самый глупый тренд в истории», — раскритиковали стрижку зрители.

