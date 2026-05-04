Стилист перечислила ключевые тренды лета 2026

Стилист Анна Скороходова рассказала, что среди главных модных ориентиров лета 2026 – льняные костюмы и брюки-бермуды.

© Vse42.ru

До лета остался всего один месяц, а значит, впереди сезон жары, легкости и модных экспериментов. Именно в это время многие охотнее пробуют новые образы и пересматривают привычный стиль. В разговоре с "Радио 1" стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова отметила, что хороший летний гардероб всегда строится на продуманной базе.

Для начала, по её словам, стоит оценить, можно ли из уже имеющихся вещей собрать хотя бы 15–20 образов. Если это не получается, значит, пришло время менять подход. Сейчас настоящая роскошь – это удобство, умение выбирать себя и опираться на собственные решения, подчеркнула эксперт.

По мнению стилиста, летом 2026 будут особенно актуальны:

платья миди А-силуэта с акцентом на талии;

юбки любой длины – от ультрамини до макси. При этом именно юбка может стать центральной деталью всего образа: пайетки, перья или лакированная кожа отлично работают в сочетании с простой белой футболкой и кроссовками;

костюмы из льна;

свободная белая рубашка и брюки-бермуды с низкой посадкой;

Также Скороходова отметила, что высокие каблуки окончательно вышли из списка актуальных решений. Их место занимают городские кожаные сандалии и туфли на устойчивом каблуке до 5 сантиметров – например, модели с острым носом и открытой пяткой.

Что касается аксессуаров, в моде сейчас крупные браслеты, моносерьги, заметные кольца, а также плетёные сумки из мягкой кожи или текстиля в духе современной ретроэстетики. Кроме того, в числе трендов – массивные ремни, солнцезащитные очки с яркой геометрией, шёлковые платки и косынки.