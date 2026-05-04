Семенович раскритиковала тренд на наращенные ресницы

Певица Анна Семенович раскритиковала девушек с наращенными ресницами и увеличенными губами. Артистка выложила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Анна Семенович предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из поклонниц спросила, как артистка относится к тому, что сейчас девушки выглядят одинаково с наращенными ресницами и увеличенными губами. Певица призналась, что ей грустно наблюдать за тем, что у некоторых женщин нет индивидуальности.

«К сожалению, сейчас есть такая тенденция. Все очень «косят» под один какой-то непонятный образ. Огромные губы, гиперактивно наращенные ресницы в 4D. Иногда смотришь, такое милое лицо у девочки, а у нее эти ресницы, аж глаза нависают. Как она не видит этого в зеркало? Не знаю. Ей там двадцать лет, а выглядит уже на сорок с этими ресницами. К сожалению, у девочек нет индивидуальности», — высказалась Семенович.

По словам звезды, в ее время также обращались к косметологу, но не начинали «перекраивать» себя в двадцать лет.

До этого Семенович рассказала, что стала свидетельницей разговора двух девушек-содержанок и была удивлена их образом жизни. Певица призналась, что из-за рассуждений женщин стала переживать за молодежь. Поп-исполнительница заявила, что девушки оскорбляли своих парней за то, что те дарили им якобы дешевые подарки.