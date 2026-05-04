Теннисистку Серену Уильямс раскритиковали за выход в оголяющем ягодицы платье. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Серена Уильямс пришла на вечеринку бывшего главного редактора журнала Vogue Анны Винтур, которая прошла в Нью-Йорке в преддверии бала Met Gala. Для светского мероприятия спортсменка предпочла красное макси-платье с разрезом до ягодиц и открытой спиной, украшенное пайетками. Теннисистка добавила к образу черные туфли на каблуках и массивные кольца. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж.

Однако интернет-пользователи не оценили внешний вид Уильямс.

«Серена... ой, у тебя ягодица торчит наружу», «Серена выглядит ужасно», «Если у нее есть стилисты, пусть уволит их; если нет, ей нужно нанять команду, потому что это огромная ошибка», «О боже, какое неудачное платье…», «Какое ужасное, вульгарное зрелище, неподходящая одежда для ее возраста и фигуры, просто совершенно безвкусно. Отвратительно», — писали фанаты в X (бывший Twitter).

Среди гостей также были Донателла Версаче, Николь Кидман, Зои Кравиц, Сабрина Карпентер и другие звезды.

До этого Уильямс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с мужем и детьми. Спортсменка призналась, что редко делится семейными моментами, но это для нее самое важное в жизни. По словам знаменитости, практически все время она посвящает своим дочерям.