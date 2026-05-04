Трендовые шорты весны-лета 2026: какие они и как их носить

Пока все обсуждали возвращение джортов, мода незаметно изменилась. Хейли Бибер вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз без громких заявлений и показов. Она просто надела шорты, которые теперь могут стать главным элементом летнего сезона.

Речь идет о спортивных трек-шортах с легким ретро-стилем. Те самые, с контрастной окантовкой, напоминающие о моде 80-х. Фото с Хейли, опубликованное Джастином Бибером, быстро разлетелось по соцсетям. На снимке она в простом сером свитшоте и темно-синих шортах с белыми полосками. Образ выглядит максимально непринужденно, но в этом и заключается его магия. Такие вещи не стремятся быть модными, они просто становятся ими.

Еще недавно подобные шорты ассоциировались только со спортзалом или пробежками. Сейчас их начали активно вписывать в повседневные образы, причем не самым очевидным способом. Парижские инфлюенсеры уже подхватили волну. Например, Анн-Лор Мэ, основательница Musier, носит яркие варианты и сочетает их с базовыми футболками, балетками на небольшом каблуке и компактными сумками вытянутой формы. Образ получается собранным, хотя вещи в нем максимально простые.

Главная причина популярности таких шорт очевидна – это комфорт, который не требует жертв. Легкая ткань, свободный крой, никакого давления и лишнего веса в жару. При этом они не выглядят слишком расслабленно, если правильно собрать образ. Их легко адаптировать под городскую жизнь, где хочется выглядеть стильно, но без ощущения, что ты потратил на это час.

Самое интересное начинается в сочетаниях. Трек-шорты больше не привязаны к кроссовкам и худи. Их носят с рубашками изо льна, чтобы создать баланс между легкостью и аккуратностью. Обувь тоже перестала быть предсказуемой: балетки, лоферы, даже аккуратные туфли на каблуке отлично вписываются в такие образы. За счет этого появляется контраст, который и делает весь лук живым.

Этот тренд — о свободе, о возможности не жертвовать удобством ради внешнего вида. Лето все равно диктует свои условия, и одежда должна им соответствовать. Трек-шорты оказались в нужное время и в нужном месте.

Похоже, в ближайшие месяцы они станут повсеместными. Если раньше казалось, что это временное явление, теперь очевидно: это новый базовый элемент гардероба, который легко переживет не один сезон.