Педикюр модели удивил пользователей Сети

Популярная российская блогерша с никнеймом tatianich_blog обнаружила необычный внешний вид модели в карточке товара на популярном маркетплейсе. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россиянка рассматривала босоножки на невысоком каблуке и заметила, что на больших пальцах обеих ног у манекенщицы отсутствует педикюр. При этом оставшиеся ногти были накрашены красным лаком.

«А что, так можно было?» — иронично подписала она.

Пользователей сети удивила такая деталь во внешнем виде модели.

«Это чтобы красного много не было на фото», «А где волосы на ногах?», «Ну смешно, реально, но обувь знаете какая хорошая», «Это шедевр», «Зато не ИИ, а настоящие открытки товара», «Думаю, это чтобы быть ближе к народу», — написали они.

