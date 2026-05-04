Блогерша раскрыла неожиданное применение томатной пасты для окрашенных волос

Российская блогерша plentypleasure раскрыла неожиданное применение томатной пасты для окрашенных волос. Роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша поделилась роликом, в котором рассказала, что посетила девичник и весь вечер купалась в бассейне. Однако после контакта светлых волос с хлорированной водой они приобрели зеленоватый оттенок.

Исправить испорченный внешний вид девушка решила с помощью банки томатной пасты. Так, она нанесла на пряди продукт, распределив по всей длине, а затем смыла.

В результате волосы девушки стали выглядеть более гармонично и натурально.

«Три раза помытая голова — и вот такой результат получился. Так меня спасла банка томатной пасты», — заключила россиянка.

