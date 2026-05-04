Подсевшая на пластику 19-летняя внучка Маслякова показала фото в корсете

Таисия Маслякова показала, как она выглядит после ряда косметологических процедур. Она предстала в стильном образе.

© WomanHit.ru - МК

Внучка Александра Маслякова Таисия известна своим пристрастием к улучшайзингу. В свои 19 лет наследница легендарного ведущего уже не раз перекраивала внешность. Из-за этого, по мнению общественности, родственница Александра Васильевича выглядит на все 40.

Сегодня Таисия опубликовала свои новые фотографии. На черно-белых снимках Маслякова позировала в корсете и белом пиджаке. Наряд выгодно подчеркивал стройный стан девушки. Она была густо накрашена — визажист подчеркнул и губы, и глаза. Образ дополнили массивные часы.

© Соцсети

Внешность Таисии обсуждается уже как минимум два года. В 17 лет девушка впервые предстала с измененным лицом — ее разрез глаз стал уже, губы пухлее, а скулы более выраженными.

«Бедная богатая девочка, вся уже в пластике», «С 17 лет уродовать себя, какой кошмар!», «На 45 выглядит», — писали тогда пользователи Сети.

Косметологи предположили, что Таисия прибегала к филлерам, делала «губы Джоли» и вытягивала подбородок. Отсюда получился «перекаченный» вид. Эксперты дали неутешительный прогноз: велика вероятность, что все это добро «сползет» через пару лет, и лицо «поплывет» вниз.

Таисия — единственный ребенок Александра Маслякова-младшего. В детстве она вела «КВН. Дети», а вот чем девушка занимается сейчас — неизвестно.