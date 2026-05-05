Каблуки снова в моде: какие модели станут главным трендом

Кажется, в 2026-м мы наконец-то доросли до того, что каблуки — это не орудие пыток, а нормальный способ заявить о себе. Эпоха «красоты через боль» официально все: сейчас обувь должна работать на образ, а не заставлять вас судорожно искать в сумке пластырь или мечтать о тапочках через полчаса.

Пока кроссовки заслуженно отдыхают в стороне, мы переобуваемся во что-то более внятное и статусное, отмечает Мария Шеди в своем блоге «Стиль и проявленность».

Что сейчас действительно цепляет глаз:

Мэри Джейн повзрослели. Забудьте про милую детскую наивность. Сейчас у них вытянутые носки и жесткие линии — такие туфли одинаково круто смотрятся и с легким платьем, и с обычными прямыми брюками. Реально база на каждый день.

Цвет как акцент. Если чувствуете, что аутфит «пресноват», просто добавьте лодочки в цвете бордо или глубоком изумруде. Это тот самый визуальный центр, который вытягивает весь образ.

Устойчивый средний каблук (5–7 см). С джинсами или костюмом выглядит дорого и собранно, но без лишнего пафоса. Сюда же — лоферы на каблуке. Идеально для тех, кто весь день на ногах, но хочет казаться серьезнее.

Ну и по деталям: квадратный нос все еще с нами (дает правильную графику), мюли на тонких ремешках отлично удлиняют ноги. А если хочется арта — ищите скульптурные каблуки или аккуратную «рюмку».

Главный инсайт сезона: в 2026-м мода — это про уверенность и комфорт. Наконец-то не нужно выбирать что-то одно.