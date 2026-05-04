Стилист рассказал о правилах интеллектуального гардероба на лето

Стилист Анна Скороходова рассказала о правилах интеллектуального гардероба. Эксперт призвала модниц отказаться от простых нейтральных тонов в образе в пользу сложных сочетаний. Именно сложные палитры, по её словам, будут актуальны летом 2026 года.

«Телесный, шоколадный, пыльный голубой — природная палитра никуда не уходит, но на первый план выходит нечто большее. Речь идёт о цветовых дуэтах, которые ещё пару сезонов назад казались бы рискованными. Сливочный с серым, розовый с оливковым, лаймовый с молочным — именно такие комбинации создают тот самый „интеллектуальный шик“», — поделилась Скороходова в беседе с «Радио 1».

Стилист отметила, что яркие цвета возвращаются в моду в виде точечных акцентов, и порекомендовала присмотреться к яркой обуви или аксессуарам с характером, которые эффектно дополнят летний образ.

