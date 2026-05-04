Россиянам назвали лучшие наряды для выпускного

Редактор моды Lamoda назвала россиянам самые актуальные наряды для выпускного вечера. Комментарий Юлии Ишимовой поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, в текущем сезоне наблюдается глобальный тренд на историчность — это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 1980-м годам, которым присущи акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и китч, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты, высокий ворот и многослойные оборки.

«Обратить внимание можно даже на античность: платья, напоминающие хитоны, обилие драпировок, браслеты на предплечье и украшения на голову в виде венков», — Юлия Ишимова.

Ишимова также дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. Так, в первую очередь она рекомендует обратить внимание на ткань — чем она более матовая и плотная, тем благороднее она выглядит.

«Второе — это палитра. Отдайте предпочтение оттенкам драгоценных камней — красному (рубин), темно-зеленому (изумруд), темно-синему (сапфир) и белому (бриллиант)», — уточнила она.

В заключение специалистка высказалась и о крое платья: чем меньше в образе лишних деталей, тем аккуратнее и чище он выглядит, считает эксперт.