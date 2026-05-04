Донателла Версаче вышла в свет в полупрозрачном платье

Дизайнер Донателла Версаче продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

71-летняя Донателла Версаче появилась на вечеринке бывшего главного редактора журнала Vogue Анны Винтур, которая прошла в Нью-Йорке в преддверии бала Met Gala. Дизайнер выбрала для закрытого светского мероприятия бежевое макси-платье с полупрозрачной юбкой, украшенное стразами. Модельер также надела туфли на платформе в тон и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж с черной подводкой и румянами.

Среди гостей также были Зои Кравиц, Николь Кидман, Серена Уильямс, Сабрина Карпентер и другие звезды.

В декабре 2024 года Донателлу Версаче заподозрили в пластике лица. Дизайнера засняли с новым лицом на красной дорожке благотворительного гала-вечера. Дизайнер позировала в полупрозрачном золотистом платье. Однако поклонники не оценили ее изменившееся лицо.