Прощай, черный: почему все переходят на бежевые лодочки

Мы как-то привыкли, что база — это черные туфли. Типа универсально, практично, «подо все». Но если честно, не все так идеально. Черный цвет часто утяжеляет образ, особенно если вы носите светлую одежду или у вас мягкий, светлый тип внешности. Иногда эти туфли просто выбиваются и смотрятся грубовато, как чужие.

В 2026 все немного меняется. На первый план выходят бежевые лодочки — та самая спокойная, элегантная классика, которая внезапно оказывается куда удобнее в жизни, чем привычный черный вариант, отмечает канал «Мода. Стиль. Личность».

Главный плюс — визуальный эффект. Бежевые туфли, если попали в тон кожи, как будто продолжают ногу. Нет резкой границы, как с черной обувью. За счет этого ноги выглядят длиннее, стройнее, а силуэт — аккуратнее. Это реально работает, без всяких «ну может быть». Надели — и сразу видно разницу.

Вторая фишка — универсальность. Черные туфли иногда «спорят» с одеждой, особенно если она светлая или яркая. Бежевые в этом плане проще: они не перетягивают внимание. С джинсами — смотрятся спокойно и стильно, с яркими вещами — не мешают, с базой — вообще идеальный вариант. Такой себе хамелеон, который подстраивается под любой образ.

Ну и третий момент — ощущение статуса. Бежевые оттенки всегда ассоциируются с чем-то более дорогим и аккуратным. Светлая кожа или замша смотрятся мягче, благороднее. Есть в этом какая-то «тихая роскошь», без лишнего пафоса, но с настроением.

Но есть нюанс: чтобы все это работало, важно не хватать первые попавшиеся туфли. Оттенок должен быть максимально близким к цвету кожи. Если кожа светлая — подойдут пудровые или слегка розоватые. Если есть загар — лучше брать теплые, песочные или карамельные. Иначе эффект может пропасть и будет выглядеть странновато.

По моделям тоже все не так строго, как раньше. Не обязательно мучиться на шпильке. В моде более удобные варианты — небольшой каблук, аккуратный «рюмочкой», или те же слингбэки с открытой пяткой. Выглядят женственно, а ходить можно нормально, без страданий.

В итоге бежевые лодочки — это не просто «еще одна пара обуви», а реально рабочая база. Надел — и уже выглядишь собраннее, аккуратнее и как будто чуть дороже. И без лишней головной боли с подбором образа.

