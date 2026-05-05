Кайли Дженнер с торчащими сосками посетила Met Gala

Американская телезвезда Кайли Дженнер в платье с эффектом голого тела посетила благотворительный бал Met Gala. Снимки с ковровой дорожки публикует Page Six.

Знаменитость вышла в свет в платье бренда Schiaparelli с множеством страз, которое украшало корсетное боди в цвет тела с имитацией торчащих сосков. Известно, что на создание наряда, в работе с которым мастера использовали 2 тысячи страз, 10 тысяч натуральных жемчужин и более 7 тысячи перламутровых рыбьих чешуек, ушло около 11 тысяч часов вышивки.

Ранее сообщалось, что бывшая домработница Кайли Дженнер Анджелика Васкес подала на нее в суд из-за расизма и унижений. Женщина рассказала, что бизнесвумен поручала уроженке Сальвадора убираться не только в ее доме. По словам пострадавшей, она также работала в доме Тимоти Шаламе.