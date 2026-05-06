Модель Кайли Дженнер раскритиковали за фото с осветленными бровями

Модель и звезду реалити-шоу Кайли Дженнер раскритиковали из-за осветленных бровей. Об этом сообщает издание Daily Mail. Кайли Дженнер снялась во время подготовки к балу Met Gala, который прошел в Нью-Йорке. Модель позировала перед камерой в черном бюстгальтере в номере отеля. Звезда реалити-шоу была запечатлена с уложенными в локоны волосами и обесцвеченными бровями. Бизнесвумен сделали макияж с коричневыми тенями, накладными ресницами и розовой помадой. Однако поклонники не оценили то, что Дженнер обесцветила брови. "Мне нравится. За исключением светлых бровей", "Честно говоря, мне этот образ не нравится", "Идеально, но мне ваши брови и так нравятся", — писали фанаты в комментариях. 28 апреля Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили баскетбольный матч, который прошел на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Модель пришла на мероприятие в белой облегающей майке, светлых джинсах со стразами в стиле 2000-х, серьгах-кольцах и черных сандалиях. Звезда реалити-шоу уложила волосы в локоны и сделала макияж в естественном стиле. Шаламе предпочел серую футболку, кожаную куртку, черные спортивные брюки, ботинки, кепку и бусы.

