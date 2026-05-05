Мода как искусство: лучшие наряды Met Gala 2026

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся ежегодный благотворительный бал Met Gala. В этом году организаторы предложили поэкспериментировать с образом как с художественным объектом и отнестись к моде как к форме искусства.

Главными гостями мероприятия стали Рианна и A$AP Rocky, Ким Кардашьян, Джиджи Хадид, Бэд Банни, Doja Cat, а также Серена Уильямс и Стивен и Айеша Карри. Кроме того, впервые за десять лет на Met Gala появилась Бейонсе. Исполнительница пришла на вечер вместе с дочерью Блю Айви.

Met Gala был основан в 1948 году модным публицистом Элинор Ламберт, как способ собрать деньги для недавно основанного Института костюма и отметить открытие его ежегодной выставки. В 1973 году бал превратился в роскошное мероприятие и стал одним из важнейших событий в мире моды.

