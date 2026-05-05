Популярный бренд выпустил спонжи для макияжа в виде сосков

Косметический бренд Pastel Cosmetics выпустил спонжи для макияжа необычной формы. Подробности публикует портал Ads of the world.

В ассортименте популярной марки появились спонжи в виде женских сосков. Отмечается, что новым продуктом компания решила привлечь внимание к раку груди — самому распространенному виду онкологических заболеваний у женщин в мире.

Внутри спонжа сделали небольшой плотный участок, имитирующий уплотнение в груди. Таким образом создатели спонжа напомнили о важности самостоятельной проверки груди на уплотнения, которые могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания.

