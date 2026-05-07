Супермодель и телеведущая Хайди Клум продемонстрировала фигуру в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

52-летняя Хайди Клум появилась на сцене фестиваля OMR в Германии. Супермодель вышла в свет в красном облегающем платье с глубоким декольте и разрезом, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица добавила к образу очки, браслет, золотые кольца и босоножки на каблуках. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж.

4 мая супермодель посетила ежегодный благотворительный бал Met Gala в Нью-Йорке. Хайди Клум вышла на красную дорожку в образе мраморной статуи, чем удивила пользователей сети. Некоторые пошутили, что телеведущая спутала мероприятие с Хэллоуином.

«Хайди Клум нашла второй Хэллоуин на Met Gala», «Ее наряд идеально подходит под тему, и она может повторить его на своей вечеринке в честь Хэллоуина», «Это выглядит действительно тревожно», «Мне нравится, как она привнесла дух Хэллоуина», — писали интернет-пользователи в X (бывший Twitter).

До этого Хайди Клум приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Calzedonia. На одном из фото супермодель примерила бикини молочного оттенка.