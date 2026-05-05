Как быстро накраситься

Бывает так, что будильник предательски молчит, или просто утро выдалось суматошным. В такие моменты каждая минута на счету, а мысль о полноценном макияже кажется нереальной. Но не спешите выбегать из дома без мейкапа, ведь даже за 5 минут можно освежить лицо и выглядеть аккуратно.

Главное — знать несколько секретов и иметь под рукой правильные средства. Что и в какой последовательности делать, нам рассказала визажист Полина Карпеева.

Для легкого макияжа, который можно сделать буквально за несколько минут, вам понадобится всего 5 средств — тональная основа или BB-крем, карандаш или тени для бровей, тушь для ресниц, помада или тинт для губ, пудра.

Минута 1. Тональный крем — ровный тон

Легкое покрытие, которое выравнивает тон кожи и скрывает мелкие недостатки.

«Нанесите небольшое количество средства пальцами или спонжем и быстро распределите по лицу, начиная от центра и двигаясь к периферии. Не нужно стремиться к идеальному результату, главное — выровнять общий тон», — советует Полина.

Минута 2. Брови — выразительность лица

Чтобы придать лицу четки черты, а макияж сделать более естественным, используйте карандаш для бровей или тени.

«Легкими штрихами прорисуйте карандашом нижнюю границу брови, начиная от внутреннего уголка глаза к внешнему. Затем заполните пробелы, дорисовав недостающие волоски. Если используете тени, то нанесите их скошенной кистью. Начало брови лучше оставить светлее, а кончить темнее. Так бровь будет выглядеть естественнее», — рассказывает визажист.

Минута 3. Тушь для ресниц — акцент на глаза

Это, пожалуй, самый важный шаг для создания выразительного взгляда.

«Прокрасьте верхние ресницы от корней до кончиков. Если есть время, можно нанести второй слой. Нижние ресницы можно прокрасить легкими движениями, чтобы не создать эффект "паучьих лапок"», — добавляет наш эксперт.

Минута 4. Губы — цвет и увлажнение

Нанесите помаду или тинт нужного оттенка, чтобы добавить немного цвета. Если есть желание, прорисуйте контур карандашом. Можно использовать просто бальзам, так губы будут выглядеть ухоженными.

Минута 5. Пудра — матирование

Если ваша кожа склонна к жирности, легким движением кисти или спонжа пройдитесь по Т-зоне, чтобы убрать блеск. Если вы не любитель матировать кожу, используйте пудру с эффектом естественного сияния.

Чтобы ускорить процесс макияжа, держите все необходимое под рукой — организуйте свою косметичку так, чтобы нужные средства были легко доступны. Не беритесь за сложные средства — хайлайтер, контуринг и прочее, это займет дополнительное время.