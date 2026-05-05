Какие купальники будут в тренде этим летом

Главная новость: лето все равно наступит, несмотря на все геополитические коллизии и погодные эксцессы, а значит, мы будем плавать и радоваться жизни. Просто потому, что так устроен мир — стало быть, самое время начать выбирать купальник.

Прекрасно то, что в моде — огромное количество вариантов, так что подобрать удачный можно на любой вкус и любую фигуру. Стилист Маша Ведерникова рассказала, что в приоритетах для стильных любительниц загара, моря и солнца.

Контрастные сочетания: главный визуальный прием сезона

Черно-белые комбинации, светлый верх и темный низ, графичные вставки — все это работает на пропорции.

«Темный низ визуально сужает бедра, светлый верх добавляет объем груди, вертикальные контрастные линии вытягивают силуэт, принт под зебру добавляет драматичности вашему появлению на публике. Вообще, контраст — это один из самых используемых приемов, потому что он дает быстрый эффект без сложного кроя», — говорит эксперт.

Минимализм в декоре: убрали все лишнее

Тренд на избыточное количество деталей ушел, банты, рюши, сложные завязки — теперь это выглядит устаревшим. Актуально — чистый крой и максимум один акцент: кольцо, вырез, асимметрия. Чем спокойнее купальник по деталям, тем дороже он выглядит, вся ставка делается не на декор, а на форму и посадку.

Лифы на косточках: возвращение конструкции

Бикини с косточками и плотными чашками — один из главных трендов.

«Особенно актуальны модели в бельевом стиле: с четкими линиями, гладкими чашками, иногда с легким ретро-настроением. Такой лиф отлично поддерживает большой бюст и делает образ более аккуратным», — утверждает стилист.

Юбочки и драпировки: работа с зоной живота и бедер

Отдельный тренд — модели с дополнительным слоем ткани: юбки, запахи, драпировки, мягкие сборки, все это прекрасно работает на управление объемом. Драпировка на животе сглаживает линию, юбка добавляет баланс бедрам, сборка делает силуэт мягче. Такие модели особенно актуальны для женщин, которые не хотят максимально открытых вариантов, но при этом не готовы к классическим закрытым купальникам.

Асимметрия и вырезы: сложный крой вместо откровенности

Асимметрия — один из самых заметных трендов. Купальники на одно плечо, с перекосом линии, с диагональными вырезами. Вырезы тоже остаются, но теперь они точечные и продуманные: сбоку на талии, под грудью, на спине. Это делает образ интереснее, не уходя в излишнюю прямолинейность.

«Умные» купальники: функциональность и комфорт

Технологичные ткани стали нормой — купальники с защитой от ультрафиолета, устойчивые к хлору и соли, быстро сохнущие, с легким компрессионным эффектом. Визуально они могут выглядеть очень просто, но по факту работают лучше обычных: держат форму, не растягиваются, не теряют цвет, а это очень удобно в использовании.