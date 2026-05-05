Летний маникюр 2026: какие сочетания цветов будут в тренде

Лето — это всегда про обновление, легкость и желание выглядеть по-новому без кардинальных перемен. Маникюр в этом смысле — самый быстрый способ освежить образ и задать нужное настроение. В 2026 году тренды получились особенно продуманными: нет хаотичных решений, нет перегруженных дизайнов ради эффекта. Все строится вокруг цвета, текстуры и аккуратной подачи.

Главная идея сезона — сочетание выразительности и сдержанности. Можно выбрать яркий оттенок, но подать его чисто и лаконично. Можно остановиться на спокойной гамме, но сделать ее интересной за счет нюансов. Летний маникюр больше не требует сложных рисунков, он работает за счет правильного цвета и качественного покрытия. Мы собрали для вас актуальные оттенки, которые помогут сделать правильный выбор этим летом.

Оранжевый: энергия солнца

Оранжевый окончательно вытеснил более мягкие персиковые оттенки и стал насыщеннее, глубже и заметнее. В тренде сразу несколько направлений: сочный мандариновый, теплый коралловый и почти неоновый апельсиновый. Каждый из них работает по-своему, но объединяет их одно — они притягивают внимание.

Такой маникюр особенно хорошо смотрится летом, когда кожа приобретает легкий загар. При этом важно не перегружать дизайн: оранжевый сам по себе достаточно активный, поэтому лучше выбирать однотонное покрытие или максимально минималистичные элементы.

Глубокий синий: эффект морской глубины

Глубокий синий — один из самых неожиданных, но при этом логичных трендов сезона. Он выглядит благородно, сдержанно и при этом очень выразительно. В отличие от ярких летних оттенков, он не кричит, а работает через глубину цвета и игру света.

Оттенок особенно красиво раскрывается на солнце: появляются легкие переливы, создается эффект воды или морской глади. Его можно носить как в классическом глянце, так и в матовом варианте. Интересное решение — сочетать оба покрытия в одном маникюре, создавая контраст текстур.

Металлический голубой и «жидкое серебро»: ставка на блеск

Металлические оттенки продолжают уверенно держаться в тренде, но становятся более утонченными. Голубой металлик выглядит холодно и чисто, а серебряный — максимально зеркально и эффектно. Это маникюр, который буквально работает со светом: отражает его, усиливает и делает руки заметнее.

Такие покрытия не требуют дополнительного декора. Наоборот, любые лишние элементы могут перегрузить образ. Лучше оставить чистый цвет и сделать акцент на идеальном нанесении.

Молочный и мягкий белый: новая нейтральность

Нейтральная гамма в 2026 году получила новое прочтение. Молочные и полупрозрачные белые оттенки стали альтернативой привычному нюду. Они выглядят чище, легче и визуально освежают руки. Главная особенность — отсутствие плотного покрытия.

В тренде прозрачность, эффект естественных ногтей. Такой маникюр подходит абсолютно ко всему: от повседневных образов до более строгих или вечерних. Он не привлекает лишнего внимания, но создает ощущение аккуратности и ухоженности. Особенно красиво смотрится на коротких ногтях.

Лимонный желтый: свежесть и легкость

Лимонный оттенок — это про свежесть, энергию и летнее настроение. Он яркий, но при этом не агрессивный, что делает его универсальным для повседневной носки. В отличие от неоновых цветов, он выглядит чище и легче воспринимается.

Особенно актуально полупрозрачное покрытие с желейным эффектом, поскольку добавляет глубины и делает цвет более интересным. Лимонный маникюр отлично сочетается с базовым гардеробом и не требует сложных сочетаний.

Масляно-желтый: спокойная альтернатива яркости

Если лимонный кажется слишком избыточным и ярким, стоит обратить внимание на более мягкий вариант — кремовый желтый. Оттенок выглядит деликатно, почти нейтрально, но при этом остается теплым и летним.

Он отлично подходит для повседневной носки и легко сочетается с одеждой. Особенно красиво раскрывается в глянцевом покрытии, которое делает цвет более объемным и живым. Это один из тех оттенков, которые не надоедают и не требуют частой смены.

Зеленая палитра: от лайма до шалфея

Зеленый в летнем сезоне представлен максимально широко. Есть легкие и свежие оттенки, например, пастельный лайм, который добавляет образу яркости. Есть более спокойные варианты: шалфейный, оливковый, приглушенный зеленый с серым подтоном.

Такой маникюр выглядит современно и универсально. Он не привлекает чрезмерного внимания, но при этом выделяется за счет необычного цвета. Особенно эффектно зеленые оттенки смотрятся в матовом исполнении, в них появляется мягкость и глубина.

Ягодные оттенки: сочность и глубина

Ягодная палитра — это один из самых «вкусных» трендов сезона. В нее входят оттенки малины, вишни, ежевики и винограда. Они насыщенные, глубокие, но при этом не утяжеляют образ. Главное преимущество — универсальность.

Ягодный маникюр подходит как для повседневной носки, так и для более ярких образов. Особенно актуален малиновый оттенок. Он балансирует между красным и розовым, делая цвет более интересным и многогранным.

Розовый: возвращение в новом формате

Розовый снова актуален, но уже в другой подаче. Это не нежные, почти прозрачные оттенки, а более насыщенные и живые цвета. Вдохновение — тропические фрукты и летнее настроение. Розовый маникюр хорошо сочетается с разными текстурами: глянец, полупрозрачные покрытия, эффекты с переливами.

Он делает образ более легким и свежим, но при этом не выглядит слишком наивно. Особенно красиво смотрится на ногтях средней длины.

Лавандовый и фиолетовый: мягкая выразительность

Лавандовый остается в тренде благодаря своей универсальности. Он мягкий, спокойный и при этом не скучный. Часто его сочетают с минималистичными дизайнами или используют в классическом френче.

Более темные фиолетовые оттенки добавляют глубины и делают образ более выразительным. Они могут заменить черный цвет, если хочется чего-то менее строгого. Такие оттенки хорошо работают в разных техниках, включая переливы и магнитные покрытия.

Красный: классика вне сезона

Красный маникюр — это стабильная классика, которая не зависит от трендов. В 2026 году актуален чистый, насыщенный оттенок без лишнего декора. Он выглядит аккуратно, ярко и уверенно. Летом красный особенно хорошо смотрится на загорелой коже.

Он не требует дополнительных элементов и всегда выглядит завершено. Это идеальный вариант, если хочется универсального решения, которое подойдет под любой образ.

Янтарный и теплые землистые оттенки

Теплые оттенки с коричнево-оранжевым подтоном добавляют образу уюта и мягкости. Янтарный цвет выглядит естественно и хорошо подчеркивает загар. Он подходит как для дневного, так и для вечернего образа.

Особенно интересно смотрится в сочетании с разными текстурами — от матового до легкого перламутра. Это хороший выбор для тех, кто хочет чего-то нестандартного, но не слишком яркого.