Какая косметика действительно нужна для занятий спортом

Спорт и уход за собой — это не конфликт интересов, а вопрос приоритетов. В зале кожа живет по другим правилам: пот, температура, бактерии, постоянный контакт с поверхностями тренажеров. В такой среде обычная декоративная рутина начинает работать против вас, но ведь это не наш путь, верно?

Поэтому во время фитнеса важна не красота в привычном смысле, а функциональность: не мешать организму делать свою работу по оздоровлению, защитить кожу от солнца и возможных инфекций. О том, как это грамотно делать, рассказала косметолог Ирина Горлова.

Макияж в зале — почти всегда плохая идея

Во время тренировки кожа активно потеет, поры раскрываются, усиливается кровообращение. Тональные средства, плотные консилеры и особенно стойкие формулы создают пленку, которая мешает нормальному оттоку пота.

«В итоге получаем раздражение, высыпания и ощущение, что лицо не дышит. Если без косметики совсем некомфортно, лучше ограничиться минимумом: легкий тинт, водостойкая тушь, бальзам для губ. Все, что требует плотного покрытия и фиксации, лучше оставить на другое время», — утверждает эксперт.

Очищение до и после

Приходить на тренировку с пятью слоями уходовой косметики — быстрый путь к воспалениям. Перед залом достаточно мягкого очищения, чтобы убрать остатки макияжа, себум и городскую пыль. После тренировки важно смыть пот, бактерии и все, что успело смешаться на коже за это время. И здесь работает простое правило: чем быстрее — тем лучше. Если нет возможности умыться сразу, хотя бы использовать влажные салфетки, тоник или мицеллярную воду.

Дезодоранты и запахи в целом

Про дезодоранты в контексте спорта важно понимать одну простую вещь: они нужны не для того, чтобы забить запах, а для контроля потоотделения и комфорта. Антиперспиранты с солями алюминия действительно уменьшают выделение пота, но при интенсивной нагрузке и чувствительной коже могут давать раздражение, особенно если нанесены сразу после бритья.

«Более мягкий вариант — дезодоранты без блокировки пота, которые просто нейтрализуют запах, они деликатнее, но требуют более частого обновления. Важно наносить средство на чистую и сухую кожу, а не поверх уже начавшейся тренировки. И если после зала появляется зуд или покраснение, это сигнал сменить формулу», — подчеркивает врач.

SPF — не только для пляжа

Если тренировка проходит на улице, защита от солнца обязательна — да, даже ранним утром, даже в пасмурную погоду. Пот не отменяет вредного воздействия ультрафиолета, а иногда даже усиливает его из-за отражения солнечных лучей и перегрева кожи. Лучше выбирать легкие спортивные SPF-формулы, которые не текут в глаза и держатся при движении. Помните, что слои солнцезащиты нужно обновлять, если тренировка длительная.

Гигиена — это тоже часть бьюти-рутины в зале

Полотенце, руки, телефон, коврик — все это контактирует с кожей напрямую. И если на лице появляются высыпания после тренировок, проблема часто не в креме, а в банальной гигиене. Чистое полотенце, привычка не трогать лицо руками, протертый коврик (носите с собой спрей-антисептик или берите свой коврик, который вы стираете после каждого использования) — простые правила, соблюдение которых поможет сохранить кожу ровной лучше иных дорогих средств.